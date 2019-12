Senat bo sodni proces proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu začel kmalu po novem letu. Foto: Reuters

Pravosodni odbor bo do konca tedna glasoval o obeh točkah ustavne obtožbe, prihodnji teden pa bo to storil še celoten predstavniški dom, kar pomeni, da se bo Donald Trump v zgodovino zapisal kot tretji predsednik ZDA, proti kateremu je bil uveden postopek ustavne obtožbe oziroma impeachment.

Trump računa na podporo v senatu z republikansko večino, kjer je za obsodbo in odstranitev položaja potrebna dvotretjinska večina, zaradi česar ne namerava odstopiti. Na potrditev obtožnice v pravosodnem odboru se je odzval z uvodnim kljubovalnim tvitom. "Ustavna obtožba predsednika, ki se je dokazal z rezultati, vključno z verjetno najboljšim gospodarstvom v zgodovini naše države, ki ima enega najuspešnejših mandatov vseh časov in kar je najpomembneje, ki ni storil ničesar narobe, je čista politična norost."

Obtožnica proti Trumpu trdi, da je postavil svoje osebne interese pred interese državne, s tem ko je Ukrajino izsiljeval z zadrževanjem izplačila vojaške pomoči in sprejemom ukrajinskega predsednika v Beli hiši z najavo preiskave svojih političnih nasprotnikov v ZDA, da bi si olajšal ponovno izvolitev na položaj.

Demokrati lahko do naslednjega tedna točko oviranja kongresa oziroma preiskave razširijo še na Trumpovo početje v času preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016. Foto: Reuters

Trump: Pritiska ni bilo

Donald Trump je trditev predsednika pravosodnega odbora Jerryja Nadlerja, da je pritiskal na Ukrajino, da se vplete v volitve leta 2020, označil za smešno. "Tako predsednik kot tudi zunanji minister Ukrajine sta velikokrat povedala, da ni bilo pritiska. Nadler in demokrati to vedo, ampak nočejo priznati."

Sledil je tvit, napisan v celoti z velikimi začetnicami: "Lov na čarovnice", za njim pa osebni napad na predsednika obveščevalnega odbora predstavniškega doma Adama Schiffa. "Izmuzljivi Schiff, popolnoma pokvarjen politik, si je izmislil grozno in prevarantsko izjavo, jo prebral kongresu in dejal, da so to moje besede. Ko so ga ujeli, mu je bilo zelo nerodno, ampak se mu zaradi prevare ni zgodilo nič. Enkrat bo moral odgovarjati!".

Prireditev telefonskega prepisa razjetila predsednika

Trump je kot kaže hudo zameril Schiffu, da je priredil prepis njegovega telefonskega pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim 25. julija letos, zaradi katerega so sprožili preiskavo pred ustavno obtožbo. Trump je v pogovoru glede na delni prepis, ki ga je sam objavil, zaprosil za uslugo glede preiskav in mu naročil, naj se pogovori z njegovim odvetnikom Rudyjem Giulianijem.

Schiff prepisa ni prebral dobesedno, ampak ga je res priredil tako, da je pojasnil skrite, vendar jasne namige v pogovoru med predsednikom ZDA in predsednikom Ukrajine, za katerega je pomoč Trumpa njegovi državi življenjskega pomena. Schiff je pojasnil, da je besedilo predelal na ta način, vendar pa ga je Trump vzel zares in mu to še vedno zameri. Zato je objavil še en samostojen tvit: "Preberite prepise!".

Demokrati lahko še razširijo obtožnico

Senat bo sodni proces proti Trumpu, ki mu bo predsedoval predsednik vrhovnega sodišča John Roberts predvidoma začel kmalu po novem letu. Natančen proces bo določila republikanska večina, vendar pa je trenutno jasno, da demokratom ne bo uspelo zbrati dovolj glasov za Trumpovo obsodbo in odstavitev.

Četrta ustavna obtožba predsednika v zgodovini ZDA?

Trumpova obramba pred ustavno obtožbo poteka po scenariju, ki ga je pred 20 leti priporočal predsedniku Billu Clintonu, ki je bil v podobni godlji. Trump je bil takrat še demokrat in je Clintonu priporočal, naj ničesar ne prizna in naj se osredotoči na napade tistih, ki ga obtožujejo. Clinton je pod težo dokazov - obleke pripravnice Monice Lewinsky - skrušeno priznal laganje o spolnem razmerju z njo in Američane prosil odpuščanja. Senat je potem zavrnil ustavno obtožbo.

Sicer pa je leta 1868 predstavniški dom kongresa potrdil 11 točk obtožnice proti demokratu Andrewu Johnsonu, ki je po atentatu nasledil republikanca Abrahama Lincolna. Republikanec Richard Nixon je leta 1974 odstopil s položaja, ko je pravosodni odbor potrdil tri točke obtožnice - zloraba pooblastil, oviranje pravosodja in zaničevanje kongresa, in sicer še pred glasovanjem predstavniškega doma za potrditev obtožnice.