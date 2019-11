Glavni trije kandidati so Elizabeth Warren, Joe Biden in Bernie Sanders. Foto: Reuters

V ospredju pozornosti je bilo med drugim vprašanje ustavne obtožbe Trumpa zaradi pritiska na Ukrajino, da v zameno za pomoč proti Rusiji uvede preiskavo proti nekdanjemu podpredsedniku Joeju Bidnu in njegovemu sinu Hunterju.

Kandidati in kandidatke so poudarjali, da gre za obrambo načela vladavine prava proti samovolji oblastnikov, kakršen je Trump. Biden je sicer menil, da bi bilo najbolje Trumpovo usodo prepustiti pravosodju, demokrati pa se ne bi smeli spustiti na njegovo raven in raven njegovih podpornikov, ki so zahtevali aretacijo Trumpove protikandidatke leta 2016 Hillary Clinton.

V ospredju je bilo tudi vprašanje davčne reforme. Senator Cory Booker je dejal, da je proti predlogu senatorke Elizabeth Warren o uvedbi t. i. davka na bogastvo, čeprav bi bil to način, da se v proračunu zbere več denarja brez povišanja davkov za večino Američanov.

Elizabeth Warren sicer predlaga dvoodstotni davek na premoženje nad 50 milijoni dolarjev in dodatni štiriodstotni davek na premoženje nad milijardo dolarjev. Kot je dejala, se ljudje po državi zavedajo, da vlada deluje bolje za milijarderje in bogate kot za druge.

Eksplozivno pričanje Sondlanda

Na hitro o zdravstvu

Razprava je po poročanju Reutersa na kratko potekala tudi glede reforme zdravstvenega zavarovanja, pri čemer senatorja Elizabeth Warren in predvsem Bernie Sanders zagovarjata uvedbo splošnega zavarovanja za vse po enaki ceni, drugi kandidati pa so za bolj postopen pristop. Glavno vprašanje pri tem so stroški in kako bodo reformo plačali.

Biden je opozoril, da senatorkina ideja o ukinitvi zasebnega zdravstva v ZDA trenutno ne bi dobila večine niti v demokratskem predstavniškem domu.

Župan mesteca South Bend v Indiani Pete Buttigieg je zavračal blage kritike zaradi svoje mladosti in neizkušenosti za spopad s Trumpom, čeprav bi bila pri delu volilnega telesa v ZDA verjetno večja ovira lahko to, da je odkriti homoseksualec.

Na odru deset ljudi

Na odru je bilo deset kandidatk in kandidatov, ki so izpolnili strankarska merila glede podpore v anketah in zbranega denarja donatorjev. Med njimi so bili še vedno vodilni v anketah, nekdanji podpredsednik Biden ter senatorja Elizabeth Warren in Bernie Sanders, pa tudi taki, ki se ne morajo prebiti višje od dveh do treh odstotkov podpore v nacionalnih anketah, kot je senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar.

Med sodelujočimi sta bila tudi Buttigieg, ki je začel pridobivati podporo v anketah, predvsem v Iowi, kjer bodo prihodnje leto februarja najprej na vrsti strankarska zborovanja, ter kalifornijska senatorka Kamala Harris, ki je začela izgubljati podporo.

Sodelovala tudi kongresnica s Havajev Tulsi Gabbard, ki jo je Hillary Clinton obtožila, da je favoritka Rusije med demokrati. Tulsi Gabbard je sicer veteranka vojne v Iraku, osrednja točka njenega programa pa je nasprotovanje ameriškim vojaškim posredovanjem v tujini z namenom spremembe oblasti.

Jedro demokratskih kandidatov ostaja večinoma enako, čeprav se tokrat na soočenje ni uspelo uvrstiti nekdanjemu stanovanjskemu ministru Julianu Castru, nekdanji teksaški kongresnik Beto O'Rourke pa je že odnehal s kampanjo.