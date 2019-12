Kamala Harris, ki je januarja oznanila svojo kampanjo, je 11 mesecev pozneje odstopila iz boja za demokratsko predsedniško nominacijo. Foto: Reuters

"Dobro sem pregledala in preučila stanje z vseh kotov. V zadnjih dneh sem prišla do ene najtežjih odločitev v življenju," je zapisala v elektronski pošti, ki jo je poslala svojim podpornikom. "Moja kampanja za predsednico enostavno nima zadostnih finančnih virov, da bi lahko nadaljevali." Konec septembra je imela zbranih 9 milijonov dolarjev. Za primerjavo: senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren je imela takrat zbranih skoraj 26 milijonov dolarjev. "Nisem milijarderka. Ne morem financirati lastne kampanje. In bolj ko je bila kampanja v teku, vse težje in težje je bilo zbrati denar, ki ga potrebujemo za tekmo."

Znak, da je njena kampanja v težavah, so bile tudi pritožbe nekdanjih sodelujočih v njeni kampanji. "Ni odgovorila dovolj prepričljivo, zakaj je boljša kandidatka od drugih," je povedal eden od njenih nekdanjih pomočnikov.

Dva meseca pred prvimi demokratskimi strankarskimi volitvami v Iowi, ki bodo že jasno pokazale, komu med demokrati najbolje kaže, da se bo novembra 2020 potegoval za vstop v Belo hišo proti zdajšnjemu predsedniku Donaldu Trumpu, se že oži krog kandidatov.

55-letna Harrisova, ki je dolgo veljala za vzhajajočo zvezdo demokratske stranke, je prva med najboljšo deseterico demokratskih kandidatov, ki je izstopila iz boja. V svojih nastopih se je predstavljala kot kandidatka, ki združuje demokratske volivce in ki bi lahko na volišča privabila številne mlade demokratske volivce, pa tudi progresivnejše in zmerne volivce. Potem ko je imela še junija po močnih in prepričljivih nastopih dvomestno podporo, je v zadnjih mesecih zdrsnila na rep demokratskih kandidatov. Očitajo ji nezadostno izdelana in predstavljena stališča.

77-letnemu Bidnu za zdaj javnomnenjske raziskave kažejo najbolje med demokratskimi predsedniškimi kandidati. Foto: Reuters

Harrisova, edina predstavnica manjšine med demokratskimi kandidati, se je uvrstila med demokratske kandidate, ki se bodo udeležili decembrskega soočenja, ki bo potekalo v Kaliforniji. Na njeno odločitev o končanju kampanje se je že odzvalo več njenih nasprotnikov. Joe Biden je dejal, da je bila zelo dobra kandidatka. "Prepričan sem, da ne bo obupala nad tem, da si bo prizadevala za spremembe glede stvari, za katere ji je mar." Amy Klobuchar ji je polaskala, da je dobra prijateljica. "Včasih lahko kampanje razdrejo prijateljstvo, toda naju je le še tesneje povezala. Njen dobro delo se bo nadaljevalo."

Zadnji, ki so se umaknili iz boja za demokratsko predsedniško kampanjo, so bili guverner Montane Steve Ballock, ki je to naznanil v ponedeljek, 1. decembra se je iz boja izločil Joe Sestak, predtem pa 19. novembra Wayne Messam. Že na začetku novembra se je iz boja za predsedniško nominacijo umaknil tudi nekdanji zvezni kongresnik iz Teksasa Robert Francis "Beto" O'Rourke, septembra nekdanji župan New Yorka Bill de Blasio, oktobra pa član predstavniškega doma Tim Ryan.

Najbolje kaže Joeju Bidnu

New York Times poroča, da je trenutni vrstni red med deseterico med skupno 15 demokratskimi kandidati naslednji: največ podpore ima Joe Biden, sledijo Elizabeth Warren, Bernie Saunders, Pete Buttigieg, Andrew Yang, Amy Klobuchar, Cory Booker, Tulsi Gabbard, Tom Steyer in Julian Castro.