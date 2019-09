Kot je za Radio Slovenija poročal dopisnik RTV Slovenija iz ZDA Andrej Stopar, ni naključje, da se je demokratska stranka za prizorišče tretjega soočenja svojih kandidatov odločila za Teksas. Ne le, da so prepričani, da vladavina republikancev v Teksasu traja predolgo, ta južna ameriška zvezna država je povezana tako z razpravo o ameriški politiki priseljevanja – zaradi meje z Mehiko, kot o pravici do nošenja orožja – zlasti v luči nedavnega množičnega streljanja v El Pasu. Foto: Reuters

Tokrat se je prvič soočilo deset glavnih demokratskih kandidatov, ki so bili v pozdravnih nagovorih ostri predvsem do trenutnega predsednika Donalda Trumpa, ki mu očitajo, da je voditelj, ki narod deli, ne povezuje, očitali pa so mu tudi rasizem.

Favorit med deseterico Joe Biden, nekdanji podpredsednik v času predsedovanja Baracka Obame, je v besednem spopadu z Elizabeth Warren in Berniejem Sandersom, ki mu sledita po javnomnenjskih raziskavah, ognjevito branil Obamovo zdravstveno reformo, poimenovano Obamacare in ju pozval, naj bosta odkrita glede stroškov njunih načrtov preoblikovanja zdravstvenega sistema. Warrenova in Sanders se namreč zavzemata za t. i. Medicare for All, vladni program, ki bi ukinil zasebno zavarovanje. "Vem, da senatorka pravi, da je za Bernieja. Toda jaz sem za Baracka. Mislim, da je Obamacare deloval," je po poročanju Reutersa dejal Biden.

Za razliko od prejšnjih soočenj, ko so besedno udrihali drug čez drugega, so kandidati tokrat skušali poudariti tudi svoje stične točke: kje se strinjajo in podpirajo. Biden je tako pohvalil Beta O'Rourka za njegovo delo po nedavnem množičnem streljanju v El Pasu. O'Rourke, ki je s svojim nastopom izstopal v drugem delu soočenja, je pozval k reguliranju zakonodaje z odločno zahtevo po prepovedi posedovanja polavtomatskega orožja, namenjenega za vojne spopade. Na vprašanje, ali namerava lastnikom odvzeti to orožje, je po poročanju BBC-ja odgovoril pritrdilno. "Bom, če je to orožje, ki je bilo izdelano za ubijanje na bojnem polju. K vragu, ja, odvzeli vam bomo vaše AR-15 in AK-47."

Sanders za Medicare for All

Warrenova, senatorka iz Massachusettsa, ki se je v številnih javnomnenjskih raziskavah prebila na drugo mesto za Bidnom, je bila pohvalna do Obamovih prizadevanj na področju zdravstva, a hkrati odločna, da je treba storiti več. "Zdaj je vprašanje, kako jo lahko najbolje izboljšamo," je dejala in dodala, da bi v skladu z Medicare for All tisti z najvišjimi prihodki plačevali v zdravstveno blagajno več kot srednji razred. Kot navaja Reuters, se z izjemo mnenja glede zdravstvene reforme senatorka in nekdanji podpredsednik nista zapletla v neposredni besedni spopad. Toliko bolj pa sta bila do Bidna ostra Sanders in Julian Castro, minister iz Obamove vlade. Sanders je prepričan, da bi bil vladni program Medicare for All za Američane, starejše od 65 let, stroškovno najbolj učinkovit pristop. Biden na drugi strani vztraja, da bi njegov predlog Američanom omogočil več izbire, med drugim bi lahko ohranili zdajšnji sistem, če jim ta odgovarja. "Dejansko nisem nikoli srečal nikogar, ki bi imel rad svojo zavarovalniško hišo," je bil takoj kritičen Warren. Castro je Bidnu med drugim očital, da vsaki dve minuti spreminja svoje poglede.

Ostali kandidati, med njimi Amy Klobuchar, senatorka iz Minnesote, in župan South Benda v Indiani Pete Buttigieg, sta v spravljivejšem tonu skušala pozvati k višjemu nivoju razprave. "Razdeljena hiša ne more stati pokonci," je senatorka iz Minnesote citirala Abrahama Lincolna. Kandidati so bili za razliko od prejšnjih soočenj, ko so jim očitali, da so bili preveč napadalni do Obamovih politik na področju zdravstva in priseljevanja, do zapuščine nekdanjega predsednika bolj pohvalni. A Castro je Bidnu očital, da se tesno navezuje na Obamo, ko mu to ustreza, v nasprotnem primeru pa se od njega hitro distancira. "Želi si prilastiti zasluge za Obamovo delo, a nima odgovorov na nobeno od vprašanj," je dejal Castro, ki je bil eden od ministrov Obamove administracije.

