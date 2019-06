Foto: EPA

Kot je sporočil ekvadorski obrambni minister Oswaldo Jarrin, se bodo ameriška letala po sporazumu z ekvadorsko vlado "bojevala proti prekupčevalcem z mamili".

Sporazum Ekvadorja z ZDA je dvignil kar nekaj prahu, mnoge pa skrbi tako potencialni vpliv na okolje kot na Ekvadorjevo neodvisnost.

Flota, ki bo letela z Galapagosa, vključuje letali Boeing 777 in Lockheed P-3 Orion, poroča TV Telesur.

Galapagoško otočje, 906 kilometrov zahodno od celinskega Ekvadorja, je na Unescovem seznamu svetovne dediščine in slovi po vsem svetu po svoji edinstveni flori in favni. Obiskovalce otočja navdušuje njegova biološka raznolikost, ki je navdahnila evolucijsko teorijo Charlesa Darwina.

Kritike na račun sporazuma

Ekvadorski poslanci so Jarrina in okoljskega ministra Marcela Mato pozvali, naj razkrijeta dejanski obseg sodelovanja z ZDA na otokih in podrobneje razložita predlog podaljšanja pristajalne steze na letališču San Cristobal.

Opozocijski kongresnik Carlos Viteri je dejal, da je sporazum z ZDA "nesprejemljiv" in bi ga morali prepovedati, če namerava kakor koli poseči v ekvadorsko ozemlje.

Po 5. členu ekvadorske ustave je država "ozemlje miru", vzpostava tujih vojaških oporišč ali tujih vojaških kompleksov pa ni dovoljena. Na sporazum se je jezno odzval tudi nekdanji ekvadorski predsednik Rafael Correa, ki je na Twitterju zapisal, da otočje ni "letalonosilka za Američane".

Jarrin je kritikom dogovora zagotovil, da na otoku ne bo nobene stalne navzočnosti nikogar, za vse modifikacije letališča pa da bodo plačale ZDA.