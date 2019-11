Za razliko od Bernieja Sanders Elizabeth Warren ne napoveduje dviga davkov za srednji razred. Foto: Reuters

Njen načrt splošnega zdravstvenega zavarovanja (Medicare for All) naj ne bi zahteval povišanja davkov za običajne Američane niti za "en cent", ampak naj bi ga v večji meri plačali podjetja in premožni, poroča BBC.

"Zdravstvena oskrba je človekova pravica in potrebujemo sistem, ki bi odražal naše vrednote," je po poročanju Reutersa dejala kandidatka in dodala: "Ta sistem je Medicare for All".

Do zdaj je bila Elizabeth Warren tarča kritik zaradi pomanjkanja jasnosti glede njenega načrta.

Kot je dejala, njen načrt ne bi stal "nič več v celoti kot plačujemo zdaj", a bi se delež, ki ga plačuje zvezna vlada, povečal na 20,5 tisoč milijard dolarjev.

Načrt določa, da bi delodajalci vladi plačevali enak znesek, kot ga za zasebno zdravstveno zavarovanje svojih zaposlenih plačujejo zdaj.

V taboru Elizabeth Warren pravijo, da bi v naslednjih desetih letih obstoječi ameriški zdravstveni sistem stal 52 tisoč milijard dolarjev. Ekonomisti so medtem stroške splošnega zdravstvenega zavarovanja ocenili na med 13,5 in 34 tisoč milijard v tem obdobju.

Sistem Medicare for All je prvi predlagal Bernie Sanders. Foto: Reuters

11 tisoč milijard, kolikor predvidoma po trenutnem sistemu znašajo stroški gospodinjstev za zavarovanje in dodatni stroški, bi se "vrnilo v žepe ameriških delovnih ljudi," pravi načrt. Razliko bi nadoknadili "s krčenjem porabe, novimi davki na velikanska podjetja in en odstotek najbogatejših Američanov ter zatiranjem davčnih utaj in goljufij." Davki za srednji razred naj se ne bi povečali niti za "en cent".

Elizabeth Warren je dejala, da bi povečala prej predlagani davek na milijarderje s tri na šest odstotkov, povečala davke za podjetja, obdavčila transakcije, kot je trgovanje z delnicami, zmanjšala vojaško porabo, povečala prihodke s priseljensko reformo tako, da bi priseljence brez dokumentov spremenili v zakonite, davkoplačevalske delavce.

Sistem Medicare for All je prvi sicer predlagal senator Bernie Sanders, ki se prav tako poteguje za demokratsko predsedniško nominacijo. Sistem predlaga, da bi postala država edini ponudnik zavarovanj za ključno in preventivno zdravstveno oskrbo.

Ne gre sicer za univerzalni zdravstveni sistem, v katerem bi bila država lastnica in upravnica bolnišnic, ampak bi država zasebnim ponudnikom po določeni ceni plačevala za storitve, poroča BBC.

Kot piše Reuters, predstavlja Medicare for All razširitev sistema Medicare, državnega sistema zdravstvenega zavarovanja za ljudi, starejše od 65 let, in invalide, in sicer tako, da bi pokril vse Američane, vključno z okoli 27,5 milijona, ki so zdaj nezavarovani.

Za razliko od Elizabeth Warren, je Sanders dejal, da bi bilo potrebno povečati davke za srednji razred, pri čemer še ni ponudil več podrobnosti.

Nekateri vidni demokrati proti

Medicare for All ni priljubljen pri nekaterih drugih demokratskih kandidatih in kandidatkah ter pri vodstvu stranke. V taboru Joeja Bidna so tako dejali, da je namen "matematične gimnastike v tem načrtu" skriti "preprosto resnico pred volivci, da je nemogoče plačati za Medicare for All brez dviga davkov za srednji razred".

Demokratska predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, ki je dejala, da "ni navdušena" nad sistemom Medicare for All, dvomi o njegovi uresničljivosti.