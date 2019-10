Soočenje sta pripravila televizija CNN in časopis New York Times. Foto: Reuters

Ob senatorki iz Massachusettsa, ki je v zadnjih javnomnenjskih anketah prevzela vodstvo, sta osrednji položaj na soočenju v glavnem mestu zvezne države Ohio Columbusu v skladu s podporo, ki so si jo uspeli do zdaj zagotoviti, zavzela še Joe Biden in Bernie Sanders. Videlo se je, da so tekmeci začutili, kdo je v zadnjih dveh mesecih dobil največ podpore in prevzel pobudo. Zato je bila Warrenova, kot je bil to prej Biden, tudi tarča največjih napadov, posledično pa je tudi govorila daleč najdlje, je poročal dopisnik RTV Slovenija Andrej Stopar.

Vsi zelo kritični do Trumpa

Teme soočenja, na katerem je nastopilo 12 kandidatov, med njimi prvič tudi kalifornijski milijarder Tom Steyer, so bile zdravstveno zavarovanje, pravica do splava, obdavčitev premoženja, pravica do nošenja orožja, politika do multinacionalk in kritika politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa, s katerim se bo zmagovalec demokratske tekme pomeril na volitvah novembra naslednje leto, do Sirije.

Soočenje se je začelo s kritikami na račun Trumpa. Vseh 12 kandidatov se je strinjalo, da si ameriški predsednik zasluži ustavno obtožbo in odstavitev. Biden in Sanders sta poudarila, da v zgodovini ZDA še niso imele tako skorumpiranega predsednika, ki ga je Steyer označil za kriminalca. Vsi so obsodili Trumpovo odločitev za umik vojske iz Sirije.

Klobucharjeva: Načrta Warrenove ni mogoče izpeljati

Tako kot Sanders se tudi Warrenova zavzema za zdravstveno varstvo za vse Američane. Znova ni hotela priznati, da njen predlog prinaša višje davke za srednji razred. Zatrdila je, da bo imel srednji razred celo več dohodka, saj bo manj plačeval za zdravstvo, na kar se je odzval Pete Buttigieg in dejal, da s tem, ko zavrača priznanje dejstva, potrjuje, zakaj ljudje ne marajo politikov.

Naslednje soočenje bo 20. novembra v Georgii. Foto: Reuters

Poleg župana South Benda v Indiani je bila zelo dejavna tudi senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar. Senatorka slovenskega rodu je prepričana, da je načrt Warrenove nekaj, kar je nemogoče izpeljati. Ob tem je dodala, da Sanders vsaj priznava, da bo njegov predlog splošnega zdravstvenega zavarovanja prinesel višje davke. Klobucharjeva sicer zagovarja zasebno zdravstvo z javno opcijo.

Med razpravo o orožju sta bila najglasnejša Buttigieg in Beto O'Rourke. Nekdanji kongresnik iz Teksasa predlaga obvezen odkup polavtomatskega orožja od Američanov. Dejal je, da je treba poslušati žrtve, ne pa anket. Buttigieg, ki je vojaški veteran, pa je odvrnil, da ne potrebuje lekcij o pogumu.

Biden: Izkušnje in modrost so prednost

Sanders je na soočenje prišel po srčni kapi, a je bil znova zelo ognjevit na odru. Bidna je napadel zaradi polovičarstva, poudaril pa je, da je skrajni čas, da demokrati pokažejo odločnost in pogum. Biden, ki ni imel najboljšega večera, je bil deležen vprašanj o korupciji njegovega sina v Ukrajini, kar ga sicer obtožuje Trump. Nekdanji podpredsednik je zagotovil, da ne on ne njegov sin nista storila nič narobe.

Vodilni v anketah so tudi najstarejši trije kandidati. Tako so morali odgovoriti na vprašanje, ali bo starost problem. 78-letni Sanders je zagotovil, da bo še naprej vodil ognjevito kampanjo, 76-letni Biden je dejal, da so izkušnje in modrost prednost, čeprav se je med soočenjem nekajkrat zapletel. 70-letna Warrenova je dodala, da bo delala več kot vsi drugi. Na soočenju je poudarila, da poleg davka na dohodek, ki je krivičen, saj navadni Američani plačujejo večji delež kot milijarderji, želi uvesti tudi davek na premoženje.