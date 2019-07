Demokrati opozarjajo, da je kazen za Facebook močno prenizka. Foto: Reuters

FTC je preiskoval neprimerno deljenje podatkov 87 milijonov Facebookovih uporabnikov z zdaj propadlo britansko družbo za svetovanje Cambridge Analytica. Preiskava je bila osredotočena na vprašanje, ali je deljenje teh podatkov pomenilo kršitev dogovora o pristanku med Facebookom in FTC-jem iz leta 2011.

Gre za najvišjo tovrstno globo, ki jo je izrekel FTC, a kritiki opozarjajo, da je močno prenizka. Facebook, ki ga kazen ni presenetila, je v zadnjem rednem četrtletnem poročilu že zapisal, da je rezerviral sredstva za morebitno poplačilo kazni.

Reuters navaja ameriški časnik Wall Street Journal, ki poroča, da naj bi FTC v sporazum o poravnavi vključil dodatne omejitve glede tega, kako Facebook obravnava zasebnost uporabnikov.

Po rekordni kazni porast vrednosti podjetja

Da je kazen, določena v poravnavi med FTC-jem in Facebookom, za spletnega velikana zelo ugodna, potrjuje zadovoljstvo vlagateljev in porast vrednosti delnic podjetja za 1,8 odstotka.

Nekateri demokratski kongresniki opozarjajo, da je kazen prenizka. David Cicilline, predsednik kongresnega protimonopolnega odbora, tako pravi, da je petmilijardna kazen "božično darilo pet mesecev prezgodaj". Kot je dodal, predstavlja ta kazen le "delček Facebookovih letnih prihodkov", zaradi česar podjetje po njegovih besedah ne bo resno razmislilo o svoji odgovornosti za zaščito podatkov uporabnikov.

Demokrati pozivajo tudi k osebni odgovornosti odgovornih v Facebooku, morda tudi ustanovitelja Marka Zuckerberga.

V prvem letošnjem četrtletju so Facebookovi prihodki znašali 15,1 milijarde dolarjev, čisti dobiček pa 2,43 milijarde. Dobiček bi bil sicer precej večji, a je podjetje na stran dalo tri milijarde za FTC-jevo kazen.

Na vrsti morebitne nove preiskave

Sporazum s FTC-jem je Facebook olajšal za velik problem, a podjetje bo morda predmet novih preiskav FTC-ja in pravosodnega ministrstva na področju monopola. Ameriške oblasti bodo namreč pregledale konkurenčnost največjih ameriških tehnoloških podjetij.

Facebook je deležen tudi kritik na račun svojih načrtov za kriptovaluto Libra, in sicer zaradi skrbi o zasebnosti ter pranju denarja.

Zaradi afere Cambridge Analytica ter objav sovražnega govora in dezinformacij se pojavljajo pozivi, naj vlada Facebook prisili, da proda Instagram, ki ga je kupil leta 2012, in WhatsApp, ki ga je kupil leta 2014. K temu pozivata tudi ena od demokratskih predsedniških kandidatk Elizabeth Warren in soustanovitelj Faceboka Chris Hughes.

Odločitev o petmilijardni kazni mora potrditi še pravosodno ministrstvo ZDA.