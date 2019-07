Razen redkih izjem so bile edine luči v središču New Yorka sinoči avtomobilske in svetilke na mobilnih telefonih. Foto: Reuters

Kot so sporočili iz elektropodjetja Con Edison, je izpad električne energije v soboto pozno popoldne in zvečer prizadel okoli 70.000 odjemalcev, za okoli pet ur je obstal promet pod- in nadzemne železnice – ljudje so bili v vagonih ujeti več kot eno uro, dokler jih niso rešili gasilci. Ti so imeli pester sobotni večer, saj zaradi izpada niso delovali semaforji, zaradi česar je izbruhnil prometni kaos, številni so obtičali v dvigalih ...

V temi je bil celoten Times Square in približno 45 ulic okoli samega središča, razen posameznih stavb (ki imajo očitno pomožne generatorje), piše Reuters. Zaradi izpada elektrike so odpovedali predstave na Broadwayu, iz številnih javnih stavb, na primer Madison Square Gardna in Carnegie Halla, so obiskovalce morali evakuirati gasilci. Na srečo ni bilo žrtev ali poškodovanih, so še sporočili.

Podzemno železnico v središču mesta so zaprli. Foto: AP

Ker je elektrike zmanjkalo ravno na obletnico velikega električnega izpada leta 1977, ki je zatemnil praktično celo mesto in sprožil vsesplošno plenjenje, rope in požige, so se najprej pojavila vprašanja, kaj je zadaj, a je župan Bill de Blasio someščane kmalu pomiril prek Twitterja in zapisal, da je šlo le za mehansko okvaro.

Po nekaterih poročilih naj bi bil za izpad kriv požar na transformatorski postaji, ki napaja središče Manhattna. Malo po polnoči po krajevnem času so pristojni napako odpravili in električno energijo znova vzpostavili.