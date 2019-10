Prav mogoče je, da bo večino glasov dobila konservativna stranka pod vodstom Andrewa Scheera. Foto: Reuters

Kanada uživa v gospodarskem razcvetu in v nizki stopnji brezposelnosti, kar bi moralo v normalnih razmerah Trudeauju zagotoviti novo izvolitev. A premier se je septembra znašel v težavah, saj so v javnost prišle fotografije njegove z zabave pred dvema desetletjema, ko si je obraz prebarval v črno. Za incident se je večkrat opravičil, saj se je nanj usul plazi kritik, da je šlo za rasistično in neprimerno dejanje. Njegov ugled je predtem očrnil tudi vladni korupcijski škandal v povezavi z gradbenim podjetjem SNC-Lavalin.

Trudeauja je pred dnevi podprl tudi nekdanji ameriški predsednik, demokrat Barack Obama, saj Trudeauja mnogi vidijo kot zadnjega progresivnega voditelja med največjimi demokracijami sveta.

A njegovi nasprotniki s pridom izkoriščajo premierjev spodrsljaj izpred dveh desetletij, saj so konservativci pod vodstom Andrewa Scheera pridobili kar nekaj odstotkov glasov. Ankete tako trenutno napovedujejo tesen izid med liberalci in konservativci, nobeni izmed strank pa ne dajejo možnosti, da bi lahko sama sestavila večinsko vlado, kar krepi pomen manjših strank. Če so bili pred dnevi konservativci - njihov vodja Scheer ima dvojno kanadsko-ameriško državljanstvo - celo v rahli prednosti pred liberalci, pa sta v zadnjih anketah stranki skoraj povsem izenačeni.

Mandat za sestavo vlade dobi vodja stranke z največ glasovi, vendar bo za vladanje potrebno sodelovanje z drugimi. Na tretjem mestu je z 19 odstotki podpore leva stranka Novih demokratov, ki jo vodi Jagmeet Singh. Za Nove demokrate je bolj naravna koalicija z liberalci kot konservativci in Singh je napovedal, da je pripravljen na sodelovanje. Liberalci bi lahko sodelovali tudi s stranko zelenih pod vodstom Elizabeth May, ki ima v anketah okoli devet odstotkov podpore.

Volišča se bodo najprej odprla v najvzhodnejši provinci Nova Funlandija, zadnji pa bodo glasove oddali v Britanski Kolumbiji ob tihomorski obali.