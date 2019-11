Lulo so ob izhodu iz zapora pričakali podporniki. Foto: Reuters

Ob izhodu iz zapora v mestu Curitiba v petek so ga pričakali navdušeni podporniki, 74-letni Lula pa je v zrak kot znak zmage dvignil stisnjeno pest, poroča BBC.

"Nisem si mislil, da se bom danes tukaj lahko pogovarjal z moškimi in ženskami, ki so zadnjih 580 dni kričalo dobro jutro, dober dan ali lahko noč, ne glede na to, ali je deževalo ali pa je bilo 40 stopinj," je dejal množici.

Predsednik med letoma 2003 in 2011 je obljubil, da bo dokazal svojo nedolžnost, nato pa je prst uperil v "gnilo stran pravosodnega sistema", ki ga je obtožil, da "skuša kriminalizirati levico".

Sodnik je odredil njegovo izpustitev po odločitvi vrhovnega sodišča, da se lahko obsojence zapre šele, ko izkoristijo vse pritožbene možnosti, česar Lula še ni storil.

Nekdanji predsednik je le eden od več tisoč zapornikov, ki bi jim lahko odločitev sodišča koristila.

Po prepovedi kandidature za Lulo zmagal Bolsonaro

Lula je bil favorit na lanskih predsedniških volitvah, a so ga oblasti zaprle zaradi očitkov o vpletenosti v velik korupcijski škandal. Predsednik je tako postal skrajni desničar Jair Bolsonaro.

Lula je kritiziral Bolsonarove gospodarske politike in napovedal nadaljevanje boja za revne Brazilce in Brazilke. "Ljudje so bolj lačni, nimajo dela, delajo za Uber ali dostavljajo pice na kolesih," je dodal in tako kritiziral negotove oblike dela.

Nekdanjemu predsedniku sicer ne bo dovoljeno kandidirati za politični položaj zaradi obsodbe. Sam sicer vztrajno zanika obtožbe in trdi, da so politično motivirane.

Lula je bila zaprt leta 2018 po obsodbi na 12 let zapora, ker je, kot so pravile obtožbe, od inženirskega podjetja, vpletenega v korupcijsko preiskavo, prejel apartma na obali. Ta kazen je bila nato znižana na osem let in 10 mesecev.

Letos pa je bil še enkrat obsojen na novih 12 let zapora, ker naj bi sprejel podkupnino od gradbenega podjetja v obliki obnovitvenih del na podeželski hiši.