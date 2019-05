Podpornice pravice do splava republikance opozarjajo, da ženske niso njihova last. Fotografija z okrogle mize v Atlanti 16. maja. Foto: Reuters

Tako obe državi splav prepovedujeta celo v primeru posilstva ali incesta, zdravnikom, ki bi splav izvedli, pa grozijo dolge zaporne kazni, v Alabami kar 99 let. Predstavniški dom Misurija je predlog izglasoval s 110 glasovi za in 44 proti, potem ko so iz dvorane odstranili protestnike. Novi zakon so že v četrtek odločno podprli tudi senatorji. Pričakuje se, da bo republikanski guverner Misurija Mike Parson zakon podpisal.

Podobni zakoni so bili predlagani v najmanj 16 zveznih državah, kjer imajo v zakonodajnih telesih večino republikanci, ki želijo omejiti pravico žensk do nadzora nad njihovimi telesi.

"Danes je predstavniški dom Misurija stopil v bran nerojenim," je po poročanju Reutersa dejal predsednik doma Elijah Haahr. Na drugi strani je Leana Wen, predsednica organizacije, ki podpira splav, Planned Parenthood Action Fund, dejala, da je to "strašljiv čas" za ženske v ZDA.

"Planned Parenthood (načrtovano starševstvo, op. a.) ne bo sedelo križem rok, medtem ko nam politiki jemljejo naše pravice in svobodo žensk do zdravstvene oskrbe," je dejala. "Borili se bomo v Misuriju, Georgii, Alabami in povsod drugje, kjer se politiki vmešavajo v zdravstveno oskrbo, saj je zdravstvena oskrba žensk zdravstvena oskrba in zdravstvena oskrba je človekova pravica".

Spreminjanje lokalnih zakonodaj na področju splava so poskus spremeniti razsodbo ameriškega vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade, ki je leta 1973 uzakonila splav v vseh ZDA. Pod predsednikom Donaldom Trumpom je namreč to sodišče dobilo trdno konservativno večino.

Aktivisti za pravico do splava trdijo, da bo sprememba 45-letne pravne ureditve z namenom kriminalizacije splava ogrozila ženske, ki bodo iskale nevarne možnosti nezakonitega splava.

Nekateri republikanci, ki si prizadevajo za omejitve pravice do splava, priznavajo, da delajo to namerno, da bi sprožili pritožbo na vrhovno sodišče, ki bi nato znova presojalo o sodbi iz leta 1973, ki zagotavlja pravico do splava.