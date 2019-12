Letalo je med zasilnim pristankom zadelo ob žice daljnovoda ter treščilo na parkirišče pri ameriški pošti in veletrgovini Walmart. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Majhno dvomotorno letalo zasebnega podjetja je v soboto zjutraj vzletelo z regionalnega letališča mesta Lafayette v Louisiani v smeri proti Atlanti. Na letalu je bila tudi televizijska novinarka iz New Orleansa, 30-letna Carley McCord.

Letalo je vzletelo in doseglo le kakšnih 120 metrov višine, nakar se je nekaj zgodilo in pilot je poskušal zasilno pristati. Letalo je med zasilnim pristankom zadelo ob žice daljnovoda ter treščilo na parkirišče pri ameriški pošti in veletrgovini Walmart.

Med nesrečo je bil poškodovan še en človek, ki je bil na parkirišču in je v kritičnem stanju. Dva človeka iz pošte, ki ji je po eksploziji zaradi pristanka letala razbilo vsa okna, pa se zdravita zaradi vdihavanja dima. Reševalci so poleg pošte evakuirali tudi trgovino Walmart, okrog 200 odjemalcev v okolici pa je ostalo brez elektrike.