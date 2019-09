Vzrok požara na ladji Conception, na kateri je bilo ob izbruhu požara 39 ljudi, ni znan. Foto: Reuters

Približno 22 metrov dolga barka, namenjena za potapljaške izlete, je zgorela in nato potonila pred otokom Santa Cruz v bližini Santa Barbare.

Ognjeni zublji so barko zajeli v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah, ko je bila zasidrana pred otokom Santa Cruz približno 145 kilometrov zahodno od Los Angelesa.

Pet članov posadke skočilo v morje

Ko je izbruhnil požar, je pet članov posadke skočilo v morje, rešila jih je jadrnica, ki je plula v bližini. Šesti član posadke in potniki so spali v podpalubju in so zaradi ognja najverjetneje ostali ujeti na ladji.

Do torka so našli posmrtne ostanke 20 ljudi - 11 žensk in devetih moških, do srede pa še 13. V sredo so nadaljevali iskanje še enega pogrešanega.

"Naša prednostna naloga je skušati najti zadnjo žrtev in tudi predmete, ki nam bi pomagali razjasniti, kaj se je zgodilo," je povedal šerif okrožja Santa Barbara Brian Olmstead.