Nezakoniti sekači dreves v Amazoniji ubili staroselskega okoljevarstvenika

Vse več nasilja zoper okoljevarstvenike

Brasilia - MMC RTV SLO

Paulo Paulino Guajajara je bil vodja ene največjih staroselskih skupin Guajajara, ki ima okoli 20.000 pripadnikov. Leta 2012 so vzpostavili skupino Zaščitniki gozda, da bi zaščitili ozemlje staroselcev Arariboia. "Včasih sem prestrašen. A moramo dvigniti glavo in ukrepati. Tukaj se borimo," je letos dejal za Reuters. Foto: Reuters

V brazilski Amazoniji so nezakoniti sekači dreves ustrelili in ubili mladega staroselskega okoljevarstvenika Paula Paulina Guajajaro, drugega pa so ranili.