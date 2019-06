Foto: AP

58-letni Raniere naj bi v svoji skupini, imenovani Nxivm, nadziral sistem "sužnje in gospodarja", zdaj pa mu preti dosmrtna zaporna kazen. Med šesttedenskim sojenjem je porota slišala, kako so ženskam, ki so jih novačili v skupino, na telo vžgali Ranierjeve začetnice in jih prisilili v spolne odnose z njim.

Raniere, ki je trdil, da je eden najpametnejših ljudi na svetu, je vztrajal, da je leta 1998 ustanovljeni Nxivm organizacija za samoizboljšave in opolnomočenje ter da se trudi z ekipo "zgraditi boljši svet". Preiskovalci pa, da gre v resnici za sistem trgovine z belim blagom, zakrinkan v mentorsko skupino.

Med članicami kulta je bila tudi igralka Allison Mack. Foto: AP

Rekrutkam so dejali, da je Nxivm ženska skupina, in da naj predajo vse morebitno kompromitirano gradivo, kot so bile denimo gole fotografije, ki so ga pozneje uporabili za izsiljevanje.

Raniere je znotraj Nxivma vodil tajno društvo, imenovano DOS, tožilstvo pa je navajalo, da je kot "boter" DOS-a deloval kot predator, ki je izkoriščal in izsiljeval ženske, vključno s 15-letnico.

Slavja poklona

Vsakega avgusta so člani Nxivma, imenovani Nixianci, odšteli po 2.000 dolarjev, da so se zbrali v newyorškem Silver Bayu, kjer so proslavili Ranierejev rojstni dan. Neka nekdanja članica je pričala, da je praznični teden vključeval "slavja poklona" Raniereju, spet druga nekdanja članica pa, da so jo pred njenim 18. rojstnim dnevom več tednov pripravljali, preden ji je Ranieri vzel nedolžnost.

Ista ženska naj bi bila nato za dve leti zaprta v spalnico, ker se je zredila in ker je prosila, ali se lahko videva z nekim moškim, ki ni bil Raniere.

Ranierja je FBI aretiral lani v Mehiki, njegova obramba pa je med sojenjem trdila, da so bili vsi spolni odnosi sporazumni.

Ena od žrtev kulta je bila tudi hčerka igralke Catherine Oxenberg (levo). Foto: AP

"Lahko se vam zdi gnusen, odvraten, žaljiv in priskuten. A v tej državi ne obsodimo ljudi, ker bi bili gnusni," je dejal obtoženčev odvetnik. "Nepriljubljene ideje niso zločin. Gnusne ideje niso zločin."

Porota, sestavljena iz osmih moških in štirih žensk, je argument obrambe zavrnila in Ranierja obsodila za vrsto zlorab, vključno s spolnim izkoriščanjem in prisilnim stradanjem žrtev.

Med članicami tudi TV-igralka

Raniere je bil na vrhu tega ustroja kot edini moški, je pa imel vrsto ženskih namestnic. Vsem ženskim rekrutkam so kot del sistema v kožo vžgali Ranierejeve začetnice in jih prisilili k spolnim odnosom z njim. Pet članic Nxivma, vključno z bogato dedinjo alkoholnih pijač in igralko, je krivdo priznalo.

Najvidnejša med članicami je bila nekdanja TV-zvezdnica serije Smallville Allison Mack. Mackova je priznala, da je novačila ženske z obljubami, da se pridružujejo ženski mentorski skupini. Grozi ji do 20-letna zaporna kazen.

Med žrtvami skupine je bila tudi hčerka hollywoodske igralke in jugoslovanske plemkinje Catherine Oxenberg.