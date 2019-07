Vojska znotraj ZDA ne sme posredovati z orožjem. Foto: Reuters

Novico je sporočil vršilec dolžnosti obrambnega ministra ZDA Richard Spencer, dodatne enote pa je zaprosilo ameriško ministrstvo za domovinsko varnost.

Prebežniki iz držav Srednje Amerike bivajo v zbirnih centrih v izjemno slabih okoliščinah, zaradi česar je ameriški kongres pred dnevi potrdil 4,6 milijarde dolarjev dodatne pomoči za izboljšanje tamkajšnjih razmer.

Nova politika ameriške vlade

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava pravico do azila odvzeti prebežnikom iz Srednje Amerike, ki prihajajo v ZDA preko Mehike, ker trdi, da gre za ekonomske migrante in ne za ljudi, ki bežijo pred nasiljem in uradno korupcijo.

Pravosodni minister William Barr je dejal, da so ZDA zelo velikodušna država, vendar pa je sistem preobremenjen in ne vzdrži 'velikega navala migrantov'. Po Barrovih besedah so novo politiko uvedli, da preprečijo izkoriščanje sistema s strani ekonomskih migrantov. "Nova politika, če ne bo padla na sodiščih, bo povsem odpravila pravico do azila za tiste na južni meji. Nobenega dvoma ni, da je povsem nezakonita," je izjavil odvetnik Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU) Lee Gelernt.

Varne države

Ameriška zakonodaja dovoljuje vložitev prošnje za azil ne glede na to, kako prosilec prestopi mejo. Izjema je le, če pride iz države, ki velja za varno, kar pa se določa z bilateralnimi sporazumi in ZDA imajo tak sporazum le s Kanado, z Mehiko pa ne.

Mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard je dejal, da njegova država, ki je prav tako preobremenjena s prosilci za azil, nasprotuje vsem ukrepom, ki to pravico omejujejo.

Ustavno sodišče Gvatemale je medtem v ponedeljek vladi prepovedalo, da z ZDA sklene sporazum o varni državi, kar bi pomenilo, da bi morala Gvatemala prebežnikom iz Salvadorja in Hondurasa kot tudi drugih držav preprečiti pot v ZDA oziroma sprejeti nazaj zavrnjene prebežnike.

800.000 zaostalih primerov

Prebežniki iz Srednje Amerike, ki v ZDA prosijo za azil, trdijo, da je njihovo življenje v domovini ogroženo. Številno ženske bežijo skupaj z otroki pred nasiljem v družini, moški pred nasiljem tolp, vsi skupaj pa pred skorumpiranimi vladami in tolpami.

Prebežniki, ki prestopijo mejo z ZDA, avtomatično zaprosijo za azil in sodišča jih potem načeloma izpustijo na prostost, dokler se njihov primer ne reši. Vendar pa imajo imigracijska sodišča trenutno kar 800.000 zaostalih primerov in številni ne bodo prišli na vrsto več let.