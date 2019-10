Vrhunec so bili petkovi protesti, saj se je na njih zbral kar milijon ljudi. Foto: Reuters

Predsednik se je za odpravo izrednih razmer na vseh območjih, kjer so jih uveljavili, odločil, potem ko je v soboto prenehala veljati tudi nočna policijska ura. Za oba ukrepa so se oblasti odločile zaradi najhujših družbenih nemirov v več desetletjih, ki so z zahtevami za ekonomske in politične spremembe zajeli državo.

Povod za proteste je bilo povišanje cen vožnje s podzemno železnico, a so zborovanja kmalu postala množična in se ponekod sprevrgla v nasilje. Na ulicah je bilo okrog 20.000 vojakov in policistov. Umrlo je najmanj 19 ljudi.

V petek se je protestnega shoda v čilski prestolnici Santiago de Chile udeležilo več kot milijon ljudi. Dan za tem je Piñera napovedal obsežnejše spremembe v vladi. "Od vseh ministrov sem zahteval odstop, da bi oblikovali novo vlado, ki bo sposobna odgovoriti na nove zahteve," je sporočil.

"Miroljubno in konstruktivno "

Protesti pa se kljub odzivu predsednika države nadaljujejo. V nedeljo se je na tisoče ljudi udeležilo pohoda do sedeža čilskega parlamenta v Valparaisu, ki leži 120 kilometrov zahodno od prestolnice Santiago de Chile. "Moč družbenega gibanja, ki je zavzelo ulice, je njegov miroljubni in konstruktivni značaj," je sporočil župan Valparaisa Jorge Sharp. Kot je pojasnil, se je pohoda udeležilo 100.000 ljudi, končal pa se je z nekaj posamičnimi spopadi med protestniki in policijo.