Prošnji za premik rušilca USS John McCain vojska nazadnje ni ugodila. Foto: AP

Prejšnji teden je Bela hiša pred obiskom Donalda Trumpa na Japonskem pozvala floto, stacionirano na ladji, naj pred predsednikom skrije letalonosilko USS John S. McCain.

McCain, veteranski republikanski senator iz Arizone in odlikovani vojni junak, ki je umrl lani, je bil oster kritik predsednika Trumpa.

Vojska prošnji Bele hiše nazadnje ni ustregla. "Na ameriško mornarico je bila naslovljena prošnja, da zminimalizira vidnost USS John S. McCaina, a so med predsednikovim obiskom vse ladje ostale v svoji običajni konfiguraciji," je v izjavi sporočil admiral Charlie Brown.

Trump med obiskom ameriških vojakov v Jokosuki nedaleč od Tokia. Foto: Reuters

Vršilec dolžnosti ameriškega obrambnega ministra Patrick Shanahan pravi, da incidenta ne bo zaostril s preiskavo dogodka, saj premika ladje flota ni izvedla, opozarja pa Belo hišo, da tovrstne prošnje niso na mestu.

"Ni prostora za politizacijo vojske," je dejal Shanahan novinarjem. "Tega se bom lotil na primeren način."

Da je Pentagon o zadevi govoril z Belo hišo na srečanju v petek, je potrdil tudi Shanahanov predstavnik za tisk, podpolkovnik Joe Buccino.

Prošnja "ni bila nerazumna"

Dogodek so voditelji satiričnih oddaj na ameriških televizijah naglo izkoristili in se rogali "malenkostnemu" Trumpu, ki da je tako velik otrok, da mu mora njegovo osebje še ladje skrivati.

Vodja kabineta Bele hiše Mick Mulvaney je medtem za NBC povedal, da je prošnjo za premik ladje najverjetneje podal nekdo iz predsednikove ekipe. A je ob tem tudi pripomnil, da "ni šlo za nerazumno prošnjo" in da zaradi nje ne bo nihče odpuščen. Ob tem je še medijski pomp okoli zadeve označil za "nezaslišan".

Trump sam je zagotovil, da za prošnjo ni vedel, a da je imel tisti, ki jo je vojski poslal, "dobre namene". "To je storil nekdo, ki je menil, da ga nisem maral, okej? In kdor je to storil, je imel dobre namene, moram reči," je dejal Trump.

Ob tem je dodal še, da ga, čeprav "ni McCainov oboževalec", ne bi moglo "manj brigati", da nosi rušilec njegovo ime.

McCain s Trumpom v Beli hiši leta 2017. Foto: AP

Strasti se ne umirjajo

McCain je bil med vojno v Vietnamu pet let in pol vojni zapornik, v zaporu pa so ga tudi mučili. Trump se je po drugi strani služenju v vojni ognil z zdravniškim spričevalom o izrastku na stopalu.

Pokojni McCain je bil med predsedniško kampanjo leta 2015 oster Trumpov kritik, s čimer je med njima zanetil hud spor, ki se je v nasprotju z drugimi Trumpovimi republikanskimi kritiki raztegnil tudi na Trumpovo predsednikovanje.

Strasti pa se niso umirile niti po McCainovi smrti avgusta lani. Trump je namreč med drugim dejal, da bi pričakoval, da bi se mu kdo od McCainovih zahvalil za pogreb z vojaškimi častmi, ki bi ga lahko kot predsednik odrekel.