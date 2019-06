Po štirih uspešnih mesecih je trgovanje na borzi v maju oslabelo, kar je predvsem posledica ohladitve trgovinskih odnosov med Kitajsko in ZDA. Foto: EPA

Napoved ameriškega predsednika o postopni uvedbi carin proti mehiki je med poslovneži sprožila paniko; državi sta gospodarsko močno povezani in soodvisni.

Vrednost delnic na primer Toyote, Nissana, Honde in Mazde so strmoglavile do sedem odstotkov. Vsi imajo avtomobilske tovarne za ameriški trg v Mehiki.

Obdobje slabše gospodarkse rasti?

Indeksi so mesec dni drseli navzdol že zaradi zaostrovanja trgovinske vojne s Kitajsko; po Trumpovem odprtju nove fronte z Mehiko borzne vlagatelje skrbi, da se morda začenja daljše obdobje slabše gospodarske rasti in nižjih dobičkov podjetij.

V novo fazo prehaja tudi trgovinska vojna s Kitajsko. Konec maja so začele veljati višje kitajske carine na 60 milijard dolarjev ameriškega blaga.

Trump kmetom obljubil pomoč

Kitajska uvaja ali zvišuje carine na 25 odstotkov za 5410 ameriških izdelkov, v prvi vrsti za kmetijske in živilske izdelke, kar bodo najbolj občutili ameriški kmetje. Ti veljajo za Trumpove volilce zato jim je ta že obljubil za 16 miliard dolarjev pomoči.

Poleg tega je Kitajska napovedala objavo črnega seznama domnevno "nezanesljivih" podjetij, s katerimi je tvegano poslovati.

Čeprav Peking po tradiciji ne pojasnjuje razlogov za svoje ukrepe je na dlani, da gre za odgovor po Trumpovi prepovedi poslovanja s kitajskim telekomunikacijskim velikanom Huaweiem.

Peking bi zaustavil izvoz kovin, za izdelavo pametnih telefonov

Peking naj bi razmišljal tudi o ustavitvi izvoza redkih kovin v ZDA, ki so nujno potrebne za proizvodnjo pametnih telefonov in drugih elektronskih naprav.

Državi sicer za zdaj še vztrajata pri pogajanjih o trgovinskem sporazumu a s stopnjevanjem trgovinskih trenj se zdi, da je možnosti skorajšnjega dogovora vedno bolj teoretičen.