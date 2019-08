Kot je videti s fotografije, ki je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, ima 43-letni Donald Neely roke zavezane na hrbtu, eden od policistov pa drži vrv.

Po vsesplošnem ogorčenju je policija iz Galvestona zdaj sporočila, da bo tovrstno prakso opustila. "Razumemo negativno percepcijo tega dejanja in menimo, da je najprimerneje, da uporabo te tehnike opustimo," so zapisali.

Med tistimi, ki so policijo kritizirali, je tudi Neelyjeva svakinja Christin Neely, ki pravi, da so z njenim svakom ravnali "kot z živaljo", ob tem pa je pojasnila, da je Neely brezdomec in duševno bolan, družina pa ga pogosto težko najde.

"Zdaj pa si predstavljajte, da brskate po Facebooku in vidite svojega bližnjega, kako ga dva policista na konjih vodita peš v zapor, z vklenjenimi rokami na hrbtu in privezanega na vrv. Leta 2019?" je zapisala na Facebooku.

Policija: Prakso bomo spremenili

Načelnik policije v Galvestonu Vernon Hale je potrdil, da je fotografija pristna. "Najprej se moram opravičiti g. Neelyju za to nepotrebno zadrego. Čeprav je to naučena tehnika in najboljša praksa v nekaterih primerih, menim, da sta v tem konkretnem primeru naša policista izkazala slabo presojo in bi lahko na kraju aretacije počakala na transportno enoto," je dejal Hale.

"Prakso smo nemudoma spremenili, da bi preprečili nadaljnjo uporabo te tehnike, bomo pa tudi preučili vsa usposabljanja in postopke, ki jih še izvajamo, in poiskali primernejše metode."

Policija je še navedla, da so Neelyja aretirali zaradi suma motenja posesti. Po besedah Hala sta bila policista med incidentom opremljena s telesnimi kamerami, ni pa povedal, ali bodo proti njima uvedli kake disciplinske postopke. Hale še pravi, da policista med aretacijo "nista imela nobene zle namere".

Javnost ogorčena

Javnost je bila nad fotografijo zgrožena, skupine za zaščito državljanskih pravic pravijo, da je v spomin znova priklicala zgodovinsko zatiranje temnopoltih v ZDA. "Smo leta 2019 in ne 1819," je za Houston Chronicle dejal James Douglas, predsednik houstonske izpostave Nacionalne zveze za napredek temnopoltih (NAACP).

"Vesel sem, da se je načelnik Vernon Hale opravičil in priznal, da je šlo za slabo presojo, a dogodek kaže tudi na slabo usposabljanje. Čeprav je načelnik nakazal, da bodo to tehniko opustili, pa ni naslovil pomanjkanja osnovnega spoštovanja od policistov."

Leon Phillips, predsednik Galvestonske koalicije za pravičnost, je za New York Times povedal, da ga fotografija spominja na rasistične podobe iz 20. let prejšnjega stoletja. "Vse, kar vem, je, da gre za dva belopolta policista na konjih s temnopoltim, ki ga vodita po ulici na vrvi, in to nima nobenega smisla. Pika. Razumem pa nekaj – če bi bil to belec, vam zagotavljam, da se to ne bi nikdar zgodilo."