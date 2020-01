Brez domov je ostalo več kot 2.000 prebivalcev Portorika. Foto: Reuters

Samoupravni otok v vzhodnih Karibih s tremi milijoni prebivalcev je potres z močjo 6,4 prizadel v torek. Sledili so prav tako siloviti popotresni sunki z močjo 5,6, ki so jih prebivalci občutili tudi v sredo. Mnogi so noč preživeli na prostem.

"Groza, groza, groza, groza, vse se je zrušilo na nas. Res je težko gledati toliko porušenih hiš okoli sebe," je dejala prestrašena prebivalka.

Elektrika šele konec tedna

V državi je prekinjena oskrba z elektriko, ki jo bodo obnovili šele do konca tedna, saj je nehala delovata elektrarna Costa Sur, poškodovana pa je tudi energetska infrastruktura. Za sanacijo elektrarne bodo potrebovali eno leto.

V sredo je bilo brez oskrbe s pitno vodo 24 odstotkov prebivalcev, več kot 2.200 jih je ostalo brez domov.

Uničene so tudi številne trgovine. V nekaterih se je porušila tudi streha, v tej na fotografiji je izdelke k sreči le streslo s prodajnih polic. Foto: Reuters

Torkov potres je bil le še eden v nizu dogodkov, ki so prizadeli Portoriko. Poleg tega, da mu grozi bankrot, je lani poleti zaradi političnega škandala žalitve volivcev, žensk in homoseksualcev odstopil guverner Ricardo Rossello, ki ga je začasno nadomestila Wanda Vázquez Garced. Še pred tem je območje leta 2017 prizadel orkan Maria, ki je za seboj pustil opustošenje.

Ameriški predsednik Donald Trump je že v torek razglasil izredno stanje, zvezne reševalne službe pa pozval k ukrepanju in sodleovanju s portoriškimi oblastmi.

Od 28. decembra lani je območje streslo več kot 500-krat, od tega 32-krat z močjo, višjo od 4. Torkov potres z močjo 6,4 je bil najmočnejši od leta 1918, ko je območje streslo z močjo 7,3, čemur je sledil cunami, v katerem je umrlo 116 ljudi.