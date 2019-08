Vanda Vazquez (levo) bo Portoriko vodila do novih volitev prihodnje leto. Foto: Reuters

Vrhovno sodišče Portorika je namreč odločilo, da je bila prisega Pierluisija neustavna. Pierluisijevo imenovanje na položaj državnega sekretarja, ki je po ustavi na vrsti za prevzem guvernerja, če ta odstopi ali kako drugače ne more opravljati dela, je potrdil predstavniški dom kongresa, senat pa ne. Pierluisi je kljub temu prevzel položaj guvernerja, senat je tožil, vrhovno sodišče mu je dalo prav.

Odločitev vrhovnega sodišča bo najverjetneje znova sprožila množične proteste, ki so odnesli s položaja prejšnjega guvernerja Ricarda Rosslla. Ta je sprožil javno ogorčenje, ko so prišla na dan njegova elektronska sporočila, v katerih je arogantno žalil številne – od žensk do žrtev orkana Maria. Najprej je trdil, da ne bo odstopil, potem je to moral storiti, na položaj pa je prisegel Pierluisi, ki ga je Rossello imenoval na mesto državnega sekretarja v času nemirov.

59-letna nekdanja tožilka Vázquezova bo skušala dokončati Rossllov mandat, nove volitve pa bodo prihodnje leto. Pravosodna ministrica je postala januarja leta 2017, kritizirajo pa jo, da kot tožilka ni dovolj zavzeto preganjala korupcije članov svoje Nove progresivne stranke. Položaj je morala prevzeti, ker tako nalaga ustava, a mnogi prebivalci se z njenim imenovanjem ne strinjajo.

Portoriška politična kriza se tako nadaljuje, spremlja pa jo huda dolžniška in gospodarska kriza ob počasnem okrevanju po uničujočem orkanu, ki je prizadel Portoriko leta 2017.