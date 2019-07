Predlog mora potrditi še senat. Foto: AP

Za predlog je glasovalo 284 članov predstavniškega doma, proti jih je bilo 149. Proti so glasovali večinoma republikanci, ki jih skrbita primanjkljaj in dolg, zato so predlog ocenili kot "neodgovoren". Pod predsedovanjem Donalda Trumpa je nacionalni dolg ZDA narasel za 2.450 milijard dolarjev na 22.400 milijard, do julija 2021 pa lahko še naraste.

Vendar pa demokrati in Trump zaradi tega niso zaskrbljeni. Bolj so veseli, da se jim pred volitvami ne bo potrebno prepirati o dvigu meje javnega dolga. Republikanci so veseli višje porabe za vojsko, demokrati pa višje porabe za vse drugo.

Dogovor predvideva dvig proračunske porabe na 1.370 milijard dolarjev v proračunskem letu 2020, ki se začne 1. oktobra, in na nekoliko višji znesek v proračunskem letu 2021.

(Še) več za obrambo

Pentagon bo v proračunskem letu 2020 dobil 738 milijard dolarjev, kar je 22 milijard več kot za letos, vendar manj, kot si je želel Trump. Demokrati bodo za vse druge domače programe dobili 632 milijard dolarjev oziroma 27 milijard več kot letos.

Proračunski primanjkljaj bo leta 2020 zagotovo presegel 1.000 milijard dolarjev in fiskalni konservativci se v ZDA otožno spominjajo časov, ko je republikanska stranka tudi dejansko stala za idealom nizke proračunske porabe in odprave javnega dolga.

Pričakovati je, da bo predlog prihodnji teden potrdil še senat, nato bo sledil Trumpov podpis, ki je izid glasovanja v predstavniškem domu že pozdravil.