Meter in pol debela plast toče je ohromila šest predmestij v Jaliscu. Foto: Reuters

Junijske temperature v šestih predmestjih glavnega mesta Jalisca so bile višje od 30 stopinj Celzija, ko je zvezno državo Jalisco zajelo močno neurje.

V mestu z več kot petimi milijoni prebivalcev je bilo poškodovanih 200 domov, ledena plast je pod seboj dobesedno zakopala vozila na cesti.

Po fotografijah sodeč, bi videno z lahka zamenjali z zimsko idilo, a seveda ne v Mehiki in še manj na začetku julija. Foto: Reuters

Državni guverner Enrique Alfaro je za AFP stanje opisal kot "neverjetno". "In potem se sprašujemo, ali so podnebne spremembe resnične. To so nikoli prej videni naravni pojavi," je dejal.

Tamkajšnje oblasti so na najbolj prizadeta območja poslale težko mehanizacijo, ki bo očistila ceste.