Rusinja Marija Butina je v ZDA bila znana predvsem kot orožarska aktivistka. Foto: Reuters

Butino so v petek zaradi lepega obnašanja nekoliko pred iztekom 18 mesecev kazni izpustili iz zapora v Tallahasseeju in izgnali iz ZDA.

Na moskovskem letališču Šeremetjevo so jo pričakali njen oče, številni novinarji in tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva. "Rusi se nikoli ne predamo," je ob prihodu dejala 30-letnica, se zahvalila za podporo in izrazila veselje, da se je vrnila domov. Ruska državna televizija je ob njeni vrnitvi predvajala film, ki so ga posneli pred vzletom in med poletom, v katerem je zanikala krivdo.

Tiskovna predstavnica ameriškega veleposlaništva v Moskvi se je odzvala na njene besede in zapisala, da je Butina storila zločin. "Bila je aretirana, predloženi so bili dokazi, priznala je krivdo, bila je obsojena," je na Twitterju zapisala Rebecca Ross.

Do republikancev preko orožarskega lobija

Prihod Butine je vzbudil ogromno zanimanja novinarjev. Foto: Reuters

Decembra lani je Butina na ameriškem sodišču priznala krivdo zarotništva. Nekdanja študentka Ameriške univerze v Washingtonu je priznala, da je po naročilu nekdanjega namestnika guvernerja ruske centralne banke in ustanovitelja skupine ruskih ljubiteljev orožja Aleksandra Toršina, povezanega s predsednikom Vladimirjem Putinom, skušala vzpostaviti neformalne stike znotraj ameriške republikanske stranke, do katerih je poskusila priti z vpletanjem v največji ameriški orožarski lobi, Nacionalno strelsko zvezo (NRA).

Ameriške oblasti so najprej sumile, da je vohunka, vendar ji tega niso mogle dokazati. Nato so jo obtožili nezakonitega delovanja kot agentke tuje države brez ustrezne registracije pri ameriških oblasteh. Tožilstvo je priznalo, da Butina ni agentka v tradicionalnem pomenu besede, vendar trdi, da so njena dejanja ogrozila državno varnost. Glede na obtožnico je prirejala večerje in se pojavljala na dogodkih, kjer je srečevala konservativne vplivneže. Zvezni tožilec Erik Kenerson je Butino opisal kot agentko tuje vlade z "nedvomno resnimi" nameni, vendar njenih dejavnosti ni imenoval vohunjenje.

Nenavadno razmerje s Paulom Ericksonom

Rusinja je nekaj časa bila v partnerskem razmerju z vplivnim konservativnim političnim aktivistom in odvetnikom Paulom Ericksonom, proti kateremu trenutno poteka ločeno sojenje o pranju denarja. Po sodnem primeru se je v medijih začelo ugibati o pristnosti njune ljubezenskega razmerja. Erickson je maja 2016 po pisanju New York Timesa svetovalcu v kampanji ameriškega predsednika Donalda Trumpa ponudil organizacijo skrivnega srečanja med Trumpom in Putinom preko kontakta v NRA-ju.

Pregon Butine je sicer prevzelo zvezno tožilstvo prestolnice Washington in ni bil nikoli del preiskave ruskega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve posebnega tožilca Roberta Muellerja.

Putin sodbo označil za reševanje ugleda

Na letališču jo je pričakal njen oče. Foto: Reuters

Primer Butina je dodatno zapletel odnose med ZDA in Rusijo. Rusija obtožuje ZDA, da so iz Butinove izsilile priznanje, tudi zato, ker je bila pred priznanjem krivde zaprta v samici. Ruski predsednik Vladimir Putin je obsodbo letos označil kot poskus ameriškega pravosodja, da si reši ugled po tem, ko ji niso mogli dokazati vohunjenja.

Tiskovni predstavnik kremlja Dmitrij Peskov je sicer dejal, da predsednik Putin ne načrtuje srečanja z Butino. V preteklosti je ruski predsednik običajno pozdravil ruske agente, ko so se vrnili domov po aretacijah v tujini. Leta 2010 je po zamenjavi agentov med ZDA in Rusijo denimo dejal, da je z Anno Chapman po njeni vrnitvi prepeval ruske domoljubne pesmi.