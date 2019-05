Foto: AP

Čeprav so se ameriški mediji in satiriki na široko razgovorili o "še enem ruskem vohunskem programu", pa ZDA niso nič bolj nedolžne.

Ameriška mornarica namreč že vse od vietnamske vojne vodi prav enak program usposabljanja delfinov, kitov in morskih levov.

Čeprav ni jasno, za kaj točno je bil ruski beluga kit, ki so ga našli s posebnim jermenom z napisom "Oprema last St. Peterburga", usposobljen, pa Američani svoje morske sesalce uporabljajo za iskanje potopljenih objektov in patruljiranje po svojih vodah.

Gre za okoli 70 delfinov pliskavic in 30 kalifornijskih morskih levov v pomorskem oporišču v San Diegu v Kaliforniji.

Kot navaja Guardian, ni nobeno presenečenje, da se države, kot so ZDA in Rusija, poslužujejo morskih sesalcev za svoje morske operacije. Delfini in morski levi so inteligentni in se jih da uspešno izuriti, njihovi naravni čuti pa uženejo sposobnosti kateregakoli robota ali računalnika.

Poleg tega, da so se sposobni potopiti neverjetno globoko, imajo delfini tudi t. i. biosonar, ki jim omogoča zaznavati mine pod vodo. Morski levi pa imajo izjemen vid, zato jih vojska uporablja za iskanje izgubljene opreme.

28 milijonov za program

Za vzdrževanje programa je ameriška vlada porabila 28 milijonov dolarjev, živali pa so uporabili za številne resne misije v tujini, med drugim za čiščenje min v Perzijskem zalivu med zalivskimi vojnama in za ameriško invazijo Iraka leta 2003.

Beluga kit z jermenom, ki so ga našli prejšnji teden ob obali Norveške. Foto: EPA

Tudi z ogromnimi tehnološkimi napredki v zadnjih nekaj letih so naravne sposobnosti morskih živali še vedno brez prave konkurence, ko gre za podvodno zaznavanje.

Leta 2012 je mornarica napovedala, da bo postopoma ukinila svoj program morskih sesalcev, živali pa zamenjala z roboti. Za raziskave je bilo namenjenih več kot 90 milijonov dolarjev, roboti pa naj bi živali zamenjali do leta 2017, a do danes ni prišlo do zamenjave.

"Morda bo nekega dne možno opravljati te misije s podvodnimi droni, a za zdaj se tehnologija še ne more primerjati z živalmi," piše na spletni strani mornarice.

In čeprav mnogi hvalijo živali, ker da rešujejo ameriška življenja, program ni povsem nekontroverzen, saj zagovorniki živalskih pravic menijo, da ni humano držati živali v ujetništvu. Mornarica vztraja, da je za njihove delfine in morske leve odlično poskrbljeno.

Kroži pa okoli omenjenega programa tudi vrsta govoric, vključno z navedbami iz 90. let, da je mornarica svoj čas usposabljala delfine za ubijanje sovražnikovih potapljačev. Mornarica te trditve zavrača, češ da je nemogoče delfine usposobiti v bojne namene.