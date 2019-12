"Ta človek je poosebljeno zlo," je o Gallagherju dejal njegov soborec Craig Miller. Foto: Reuters

Gallagher je bil obtožen vojnih zločinov in nato obsojen zaradi fotografiranja s truplom. A predsednik Trump je obsodbo odpravil in s tem nasprotoval najvplivnejšim ljudem v ameriški mornarici, zato je primer požel veliko pozornosti.

Izjave, ki so jih članom mornariške preiskovalne službe (NCIS) dali pripadniki enote Tjulnji, doslej niso prišle v javnost, zdaj pa jih je objavil New York Times in sprožil razpravo.

Sobojevniki iz enote Alpha Platoon Seal Team 7 so Gallagherja obtožili, da je zloben in škodljiv za enoto, bolničar enote Corey Scott pa je izjavil, da mu je bilo popolnoma jasno, da je Gallagher "pripravljen pobijati vse, kar se premika". Gallagherja so tovariši obtožili, da je rad streljal na civiliste, tudi otroke in ženske, in se potem hvalil, da rad gleda, kako v zrak letijo burke. Kolegi iz enote trdijo, da so ga večkrat prijavili nadrejenim, vendar nihče ni ukrepal. Nato so aprila lani šli neposredno do NCIS-ja in Gallagher je bil nekaj mesecev pozneje aretiran.

"Najsramotnejši prizor v življenju"

Obtožili so ga umora ranjenega ujetnika in streljanja na civiliste, na koncu pa obsodili le zaradi fotografiranja s truplom. Ubil naj bi ujetega pripadnika Islamske države in ga obravnaval kot lovsko trofejo. Eden od soborcev je dejal, da je bil to najbolj sramoten prizor, ki mu je bil priča v življenju.

Gallagher vztraja, da so vse obtožbe popolna izmišljotina kolegov, ki niso bili sposobni doseganja visokih standardov in so ga blatili. Trump mu je, kot kaže, verjel in je posredoval, da so mu vrnili podčastniški čin, ki so mu ga odvzeli po obsodbi zaradi fotografiranja s truplom.

Trump mu je vrnil tudi vse ugodnosti in mornarici ukazal, da ga mora upokojiti za polno delovno dobo. Vojaški vrh je večinoma nasprotoval Trumpovemu vpletanju v vojaško pravosodje, ker to krni integriteto pravosodja in uničuje moralo.

Zaradi primera odstopil sekretar mornarice

Vmes je moral s položaja tudi sekretar mornarice Richard Spencer, ki je pozneje Trumpa zaradi tega kritiziral v članku za Washington Post, v katerem je izrazil upanje, da se Trumpovo vladanje po naslednjih volitvah ne bo nadaljevalo.

Trump je z ženo Melanio Gallagherja in njegovo ženo Andreo za božič na svojem floridskem posestvu Mar a Lago gostil kot narodnega heroja. Gallagherja je označil za enega izmed "največjih borcev v državi".