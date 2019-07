Avtomobil, v katerem je oče pozabil svoja otroka. Foto: Reuters

Iz newyorške policije so sporočili, da so dečka in deklico našli nezavestna in neodzivna na zadnjem sedežu avtomobila v Bronxu. Na kraju sta bila proglašena za mrtva.

39-letnega očeta dvojčkov, Juana Rodrigueza, je policija ovadila zaradi dveh nenaklepnih ubojev in dveh ubojov zaradi malomarnosti.

Rodriguez se je z dvojčkoma, Phoenixom in Marizo, zjutraj odpeljal v bolnišnico v Kingsbridgeu, kjer je zaposlen kot socialni delavec. Sam je šel v službo, pozabil pa, da ima v avtu otroka. Vrnil se je ob 16. uri, da sta njegova otroka v avtu, pa je ugotovil šele, ko je že speljal s parkirišča.

Policijo je poklical neki očividec potem, ko je videl, kako Rodriguez obupano kriči ob robu ceste. Reševalci otrokoma, penastima okrog ust, niso več mogli pomagati.

V petek so temperature v New Yorku dosegle 30 stopinj Celzija.

"Izjemen in skrben oče"

Rodriguezov prijatelj Temple Barros je za CNN povedal, da sta zakonca nesrečnih otrok ravno ta mesec dvojčkoma priredila veliko zabavo za rojstni dan.

"Imeli smo veliko zabavo zanju, res sta se izkazala. Imeli smo napihljive hiške, aparate za delanje mehurčkov ... Celo prenosne klimatske naprave sta najela, da nam ni bilo prevroče," razlaga Barros.

"Vedno je bil izjemen oče. Karkoli bi otroci potrebovali, je šel takoj iskat."

Kot je še povedal Barros, ima družina še eno starejšo hčerko, Rodriguezova soproga pa da je v popolnem zanikanju, kaj se je zgodilo.

Sosed Rodriguezov pa je za New York Post povedal, da sta oba starša izjemno skrbna in ljubeča, njihovo domovanje pa da je vedno skrbno urejeno.