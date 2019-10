Župan je razmere opisal kot kaotične. Foto: Reuters

Dve žrtvi požara sta umrli na prizorišču, tretja pa po tem, ko so jo odpeljali v bolnišnico.

Proteste v Čilu je sprožila podražitev cen vozovnic javnega prevoza, ki jo je predsednik Sebastián Piñera že preklical. Kljub temu se protesti nadaljujejo, poroča BBC. Začeli so odražati širše nezadovoljstvo zaradi visokih življenjskih stroškov v eni najbogatejših držav v regiji z visoko stopnjo neenakosti.

Piñera, ki je tarča kritik zaradi odziva na proteste, je v televizijskem nagovoru dejal, da "s ponižnostjo" posluša "glas rojakov", ki se pritožujejo zaradi stroškov.

Na drugi dan protestov so protestniki postavili barikade in zažigali avtobuse, policija pa je zoper njih uporabila solzivec in vodni top. V središču mesta so izbruhnili spopadi, župan Felipe Alessandri pa je razmere opisal kot kaotične.

Policija je sporočila, da je aretirala več kot 300 ljudi in da je bilo ranjenih 156 policistov ter 11 civilistov.

Vlada je razglasila izredne razmere in nočno policijsko uro, na ulice pa je poslala vojake in oklepnike. V delih Santiaga so oblasti razporedile na stotine vojakov, prvič po letu 1990, ko se je v državo po diktaturi Augusta Pinocheta vrnila demokracija.

Vojska naj bi pomagala policiji v času 15-dnevnih izrednih razmer, ki oblastem omogočajo, da ljudem omeji svobodo gibanja in pravico do združevanja.

Kulturni in športni dogodki v mestu so bili preklicani, trgovine pa so ostale zaprte. Podzemna železnica do ponedeljka ne bo obratovala. Vandaliziranih je bilo 41 od 136 postaj.

O protestih poročajo tudi iz mest Concepción, Rancagua, Punta Arenas, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Quillota in Talca.