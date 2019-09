Trudeau je priznal, da je bil njegov kostum rasističen, in se za to opravičil. Foto: Reuters

Trudeau se je za gala dogodek šole West Point Grey Academy iz Vancouvra, katere tema je bila Tisoč in ena noč, namreč našemil, kot je dejal, v Aladina, pri tem pa si je obraz in roke potemnil, poroča BBC.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

Premier, ki je bil predavatelj na šoli, je priznal, da je to, kar je storil, rasistično in da tega ne bi smel storiti. Na vprašanje, ali je to storil še ob kakšni drugi priložnosti, je dejal, da je, in sicer v srednji šoli na nekem tekmovanju talentov.

Trudeau, ki se poteguje za nov mandat na volitvah 21. oktobra, je takoj postal tarča kritik.

Nacionalni svet kanadskih muslimanov se je jezno odzval. "Videti premierja z namazanim obrazom (ang. brownface oz. blackface) povzroča globoko žalost. Potemnitev obraza je obsojanja vredna in spominja na zgodovino rasizma in orientalistične mitologije, kar je nesprejemljivo," je dejal izvršni direktor sveta Mustafa Farooq.

Odzvali so se tudi v drugih strankah. Vodja Nove demokratske stranke Jagmeet Singh, sicer sikh, je podobo označil za "motečo" in "žaljivo". "Vsakič, ko slišimo za primer potemnitve obraza, gre za posmeh nekoga zaradi tega, kar doživlja in kar so njegove/njene življenjske izkušnje," je dejal.

Vodja opozicijskih konservativcev Andrew Scheer pa je dejal, da je bila podoba rasistična leta 2001 in je rasistična tudi danes. "Kanadčani so nocoj videli nekoga brez sposobnosti presoje in integritete in nekoga, ki ni primeren za upravljanje te države," je dejal.

Tudi vodja Zelene stranke Elizabeth May je kritizirala podobo Trudeauja.

Fotografija je za premierja politično nerodna, saj se predstavlja kot progresiven politik.

Februarja letos je guverner Virginie Ralph Northam po objavi fotografije, ki ga prikazuje s potemnjenim obrazom, priznal, da si potemnil obraz, ko se je našemil v pevca Michaela Jacksona, a da na objavljeni fotografiji, ki prikazuje belca s potemnjenim obrazom ob nekomu, ki je našemljen v pripadnika rasistične organizacije Kukluksklan, ni on.