"Eddie Rispone bo branil vaše vrednote pred napadom skrajne levice," je na shodu v Monroeju dejal Trump in demokratskemu nasprotniku Risponeja Johnu Belu Edwardsu očital, da je "nevarno mehek glede kriminala." Demokrati so na torkovih delnih lokalnih in državnih volitvah dosegli pomembni zmagi v Virginiji in Kentuckyju. Foto: Reuters

Po njegovih besedah skorumpiranim politikom in izkrivljenim medijem je očital, da skušajo prek "neurejenega, destruktivnega in hiperstrankarskega" procesa spodkopavati ameriško demokracijo, in znova ponovil, da gre za lov na čarovnice.

Na shodu v Monroeju, ki se ga je udeležil v znak podpore republikanskega kandidata za guvernerja Eddieja Risponeja na prihajajočih volitvah, je skušal diskreditirati tudi žvižgača, ki je dal v javnost novico o Trumpovem julijskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kot je dejal, je dal žvižgač "grozljivo izjavo" o klicu, ki je potem vodil v začetek preiskave o odstavitvi predsednika, poroča BBC.

Zaslišanja bodo javna

V sredo je sicer predsednik odbora za obveščevalne zadeve v predstavniškem domu ameriškega kongresa Adam Schiff sporočil, da bodo zaslišanja pred ustavno obtožbo za odstavitev Trumpa prihodnji teden postala javna. Predvajali jih bodo tudi na televiziji.

Trump je na zborovanju dejal, da bodo demokrati zaradi tega izgubili naslednje volitve. Schiff je dejal, da se bodo lahko Američani na podlagi javnih zaslišanj odločili sami zase. "Glavna dejstva niso sporna," je dejal Schiff.

Pravosodni minister zavrnil Trumpa

Washington Post je v sredo poročal, da je Trump želel, da ima pravosodni minister William Barr novinarsko konferenco, na kateri bi dejal, da predsednik s klicem ukrajinskemu predsedniku ni prekršil nobenega zakona. Zahteva naj bi od predsednika prek drugih uradnikov Bele hiše prišla do pravosodnega ministrstva. Barr je to zavrnil.

Najprej bo pričal vršilec dolžnosti veleposlanika ZDA v Ukrajini Bill Taylor, ki je že na tajnem zaslišanju povedal, da je Trump prek svojega odvetnika Rudyja Giulianija v Ukrajini vodil "diplomacijo" za preiskavo v zameno za pomoč. Taylor je na zaslišanju pretekli mesec potrdil vse obtožbe, da je Trump pogojeval srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, in vojaško pomoč Ukrajini z javno napovedjo preiskave, ki bi očrnila Bidna. Znova bodo med drugim zaslišali tudi nekdanjo veleposlanico ZDA v Ukrajini Marie Yovanovitch. Yovanovitcheva je na zaslišanju, ki je bilo 11. oktobra, med drugim dejala, da je "zelo zaskrbljena" zaradi besed, ki jih je Trump izrekel med pogovorom z Zelenskim. Trump je med drugim dejal, da bo morala "Yovanovitcheva iti skozi nekaj zadev". "Ne vem, kaj je mislil s tem. Zaskrbljena sem bila in še vedno sem."

Ni jasno, ali se bo nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost udeležil zaslišanja ali ne. Foto: Reuters

Kako se bo odločil Bolton?

Kot je poročal dopisnik RTV Slovenija iz ZDA Andrej Stopar, pa visoki predstavniki Bele hiše zavračajo sodelovanje s kongresniki, ki preiskujejo povode za ustavno obtožbo Trumpa. Vodja predsednikovega kabineta Mick Mulvaney se tako ne želi odzvati, ni pa popolnoma jasno, kako se bo odločil nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton. Zaslišali naj bi ga danes, a kot poročajo ameriški mediji, ne želi priti prostovoljno, brez poziva. Obenem pa mediji ugibajo, da bi se v primeru uradnega poziva verjetno odločil za zgled sovjega namestnika Charlesa Kuppermana, ki je za mnenje, ali naj spoštuje prepoved Bele hiše ali poziv kongresa, vprašal sodišče.

Kot še poroča Stopar, je za novo poglavje v zgodbi poskrbel Gordon Sondland, podpornik predsednikove kampanje leta 2016, ki je za nagrado dobil položaj ameriškega veleposlanika pri Evropski skupnosti. Po tem, ko je Sondland zanikal, da je šlo pri dialogu z Ukrajino za pričakovanje uslug v zameno za pomoč, je pozneje priznal, da je šlo prav za to, za načelo quid pro quo. S tem se je izognil obtožbi, da je lagal pod prisego, obenem pa je predstavil pomemben dokaz preiskovalcem. Usluga v zameno za pomoč je zdaj bistvo obtožnice v nastajanju, zato žvižgačevo ime, ki ga vztrajno zahtevajo predsednik Trump in njegovi zagovorniki, ni več pomembno. Ime dejansko kroži v republikanski javnosti, včeraj ga je na Twitterju objavil predsednikov sin Donald Trump ml. S tem je kršil zakon, ki notranjim žvižgačem zagotavlja varnost in anonimnost. Predsednika Trumpa pa očitno draži to, da mediji, tudi njemu naklonjena mreža Fox, spoštujejo pravila in imena žvižgača uradno ne objavljajo, je še poročal Stopar.