Veliki demokratski zmagi v Virginiji in Kentuckyju

Misisipi ostaja republikanski

Washington - MMC RTV SLO, STA

Andy Beshear gre po stopinjah očeta Steva, ki je bil guverner Kentuckyja med leti 2007 in 2015. Foto: Reuters

Ponekod v ZDA so v torek zvečer potekale delne državne in lokalne volitve, pri katerih sta bila v ospredju zanimanja spopada za guvernerski položaj v konservativnih državah Kentucky in Misisipi.