V ponedeljek so objavili prepis pogovora z nekdanjo veleposlanico ZDA v Ukrajini Marie Yovanovitch in z nekdanjim sodelavcem ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea Michaelom McKinleyjem. V prihodnjih dneh bodo sledili še prepisi drugih zaslišanj. S tem preiskava prehaja v odprto fazo.

Nekdanja veleposlanica ZDA v Ukrajini Marie Yovanovitch (v sredini) je 11. oktobra takole zapuščala zaprto zaslišanje pred kongresnik odborom. Foto: Reuters

Spomnimo, demokrati obtožujejo Trumpa, da je zlorabil položaj, ko je 25. julija letos v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim domnevno pritiskal na Zelenskega, naj Ukrajina v zameno za vojaško pomoč sproži preiskavo proti bržkone najmočnejšemu demokratskemu kandidatu za predsednika ZDA Joeju Bidnu in njegovemu sinu Hunterju zaradi domnevne korupcije.

Ne vem, kaj je mislil s tem. Še vedno sem zaskrbljena.

Yovanovitcheva je na zaslišanju, ki je bilo 11. oktobra, med drugim dejala, da je "zelo zaskrbljena" zaradi besed, ki jih je Trump izrekel med pogovorom z Zelenskim. Trump je med drugim dejal, da bo morala "Yovanovitcheva iti skozi nekaj zadev". "Ne vem, kaj je mislil, s tem. Zaskrbljena sem bila in še vedno sem," je po poročanju BBC-ja dejala Yovanovitcheva, ki je bila iz Ukrajine odpoklicana maja letos, nekaj mesecev pred iztekom mandata.

Yovanovitcheva je na zaslišanju dodala, da je Trumpov osebni odvetnik Rudy Giuliani pritiskal nanjo in želel preiskavo proti Bidnu in njegovemu sinu, da bi tako našel "informacije, ki bi bile potencialno uničujoče za Bidnovo kandidaturo v predsedniški tekmi".

Predsednik ZDA Trump je tudi v ponedeljkovih tvitih vztrajal, da s pogovorom ni bilo nič narobe, hkrati pa je pozval žvižgača, ki je sprožil afero, naj razkrije identiteto, navaja BBC.

O Trumpovih davčnih napovedih bo odločalo vrhovno sodišče

Ameriški predsednik Donald Trump se je v ponedeljek zelo zabaval na sprejemu novopečenih prvakov bejzbolske lige Washington Nationalsov. Foto: Reuters

Medtem pa je zvezno prizivno sodišče v New Yorku soglasno zavrnilo argumente odvetnikov predsednika ZDA Trumpa proti zahtevi za predajo njegovih davčnih napovedi newyorškim tožilcem. Tričlanski senat prizivnega sodišča se je strinjal z mnenjem sodnika na prvi stopnji, da predsednik ZDA ne more biti imun pred vsemi preiskavami, dokler je na položaju, kot to trdi njegov odvetnik Jay Sekulow. Informacij računovodskega podjetja Mazars sicer še ne bodo predali tožilcem v New Yorku, ker so se s Trumpovimi odvetniki dogovorili, da počakajo na odločitev vrhovnega sodišča, kjer Trump računa na naklonjenost konservativne večine (5:4). Trump za razliko od svojih predhodnikov ni nikoli objavil svojih davčnih napovedi, demokrati pa so skoraj prepričani, da je v njih zakladnica slabih informacij tako glede premoženja kot kaznivih dejanj.