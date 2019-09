Donald Trump naj bi poleti "najmanj osemkrat" poklical novega ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in ga pozival, naj preišče sina nekdanjega ameriškega podpredsednika Joeja Bidna Foto: Reuters

"Zelo pomembno je, da govorimo o korupciji. To, kar je storil Biden, ni prav," je Trump dejal novinarjem o klicu v Ukrajino. Ob tem je zanikal, da je pozval Zelenskega, naj razišče nekdanjega podpredsednika in vodilnega demokratskega kandidata za predsedniške volitve, ki bodo v ZDA prihodnje leto. Ameriški predsednik vztraja, da ni v tem primeru storil nič narobe, piše BBC.

V nedeljo je novinarjem dejal, da je Zelenskega poklical, da bi mu čestital za nedavno izvolitev. Dodal je, da je med pogovorom omenil korupcijo in "dejstvo, da ne želijo, da bi njihovi državljani kot nekdanji podpredsednik Biden in njegov sin prispevali svoj delež h korupciji v Ukrajini". Na vprašanje novinarjev, zakaj je njegova administracija odlašala z vojaško pomočjo Ukrajini, je odgovoril: "Zakaj bi dali denar državi, za katero mislite, da je koruptivna?"

Ameriški predsednik in njegovi zavezniki so zdaj začeli izpostavljati, da je Biden v času, ko je bil podpredsednik Baracaka Obame, zagrozil ukrajinskemu tožilcu, ki je preiskoval podjetje, v katerem je deloval njegov sin Hunter, in tudi dosegel njegov odstop. Biden je namreč res zagrozil Ukrajincem, da ne bodo dobili denarja, če ne bo tožilec odpuščen. Biden s sodelavci trdi, da je ukrepal z namenom zaščite svojega sina, toda številne zahodne vlade so se prav tako tedaj zavzele za odpustitev tožilca Viktorja Šokina, ker so ga videle kot oviro pri protikorupcijskih prizadevanjih in ker so ga povezovali s podkupovanji ter korupcijo. Hkrati naj bi Šokin pokazal malo interesa za preiskavo podjetja. Letos maja je generalni ukrajinski tožilec zatrdil, da ni nobenih dokazov o kršitvah ne Joeja ne Hunterja Bidna. Nekdanji ameriški podpredsednik je zatrdil, da s sinom ni nikoli govoril o njegovih poslih.

"Če so ta poročila resnična, potem res ni nobene meje pri pripravljenosti predsednika Trumpa na zlorabo položaja in poniževanje naše države," je dejal Joe Biden. Foto: Reuters

Trump naj bi Zelenskega pozval, naj sodeluje z njegovim odvetnikom Rudyjem Giulianijem v preiskavi Hunterja Bidna, ZDA pa so medtem zadrževale 250 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini. Trump te pomoči v telefonskem pogovoru ni omenil. Sveženj pomoči je bil končno potrjen prejšnji teden. Trump zanika kakršnokoli sporno delovanje. Zatrdil je, da so njegovi pogovori s tujimi voditelji "vedno primerni", in žvižgača, čigar identiteta mu po lastnih besedah ni znana, ocenil za "strankarskega". Žvižgači so namreč razkrili, da naj bi Trump Zelenskemu ponudil pomoč, če bodo uvedli preiskavo proti Hunterju Bidnu, ki je bil član odbora v podjetju Burismo Holdings. Podjetje je sicer osumljeno koruptivnih praks, a na Hunterja Bidna osebno te ne letijo.

V predstavniškem domu so medtem demokrati razdvojeni, ali naj glede domnevnih kršitev proti Trumpu sprožijo postopek impeachmenta. Predsednik kongresnega odbora za nadzor nad obveščevalnimi službami, demokrat Adam Schiff, je dejal, da je to "morda edina rešitev".