Trump je obtožen zlorabe položaja in oviranja dela kongresa. Foto: Reuters

Predstavniški dom kongresa je v sredo šele tretjič v zgodovini potrdil ustavno obtožbo predsednika ZDA. Trump je obtožen zlorabe položaja in oviranja dela kongresa, in sicer zaradi pritiskanja na Ukrajino, da sproži preiskavo proti njegovemu političnemu nasprotniku Joeju Bidnu in njegovemu sinu Hunterju, ter poznejšega zavračanja sodelovanja s kongresno preiskavo.

A demokrati še niso sprožili naslednje faze, češ da, kot pravijo, senat, ki je pod nadzorom republikancev, zavrača zaslišanje prič in ne namerava izvesti poštenega sojenja. Senat bo skoraj gotovo oprostil Trumpa. Celoten postopek ustavne obtožbe je potekal po strankarski ločnici.

Trump je demokrate na Twitterju obtožil, da si sploh ne želijo sojenja, češ da je njihov "primer tako slab". Po njegovih besedah si demokrati ne želijo, da bi demokratski kongresnik Adam Schiff, ki je vodil postopek ustavne obtožbe, Bidnova in žvižgač ameriške obveščevalne agencije Cia, ki je afero sprožil, sploh pričali na sojenju.

Republikanec McConnell (levo) je že dejal, da bodo na sojenju delovali v "popolni koordinaciji" z Belo hišo, kar pomeni, da ne bodo nepristranski porotniki v sojenju. Foto: Reuters

Demokrati medtem trdijo, da republikanci oklevajo zaradi prič. Predstavniški dom, kjer imajo večino demokrati, so na pričanje pred preiskovalci povabili tudi Trumpa, ki pa je to zavrnil.

Da bi se začela nova faza postopka, mora predstavniški dom obe točki ustavne obtožbe poslati v senat, a predsednica tega doma kongresa demokratka Nancy Pelosi tega ne želi storiti, dokler pravila sojenja ne bodo sprejemljiva tudi za demokrate, poroča BBC.

Pravila sojenja bo določil vodja republikancev v senatu Mitch McConnell, demokrati pa želijo, da pojasni, katere priče in katera pričevanja bodo dovoljena. McConnell do zdaj tega ni hotel razkriti.

Da bi bil Trump odstavljen, bi morali za to glasovati dve tretjini senatorjev in senatork, republikanci pa imajo v senatu 53 predstavnikov od 100.

McConnell je za postopek ustavne obtožbe dejal, da so z njim hiteli, da ni bil temeljit in da je najmanj pošten do zdaj.

Demokrati sicer upajo, da bo zamuda pri nadaljevanju postopka okrepila podporo javnosti za obsežnejše sojenje in preprečila, da bi bil Trump hitro oproščen. Demokrati namreč želijo, da bi pričali vsaj štirje zdajšnji in nekdanji pomočniki v Beli hiši, ki so seznanjeni z ukrajinsko afero.