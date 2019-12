Impičment se v nadaljevanju seli v senat, kjer pa bo Trumpu krila hrbet republikanska večina. Foto: Reuters

Predstavniški dom kongresa je izglasoval obe točki obtožnice – da je predsednik izrabil moč oblasti in da je oviral kongres. Glasovanje je potekalo po izrazito strankarski liniji – vsi demokratski predstavniki so glasovali za obtožbi, vsi republikanci pa proti.

Med samim glasovanjem je Trump stopil pred podpornike v Michiganu in jim dejal, da ga ekstremna levica v kongresu napada, medtem ko ustvarja nove zaposlitve.

V Washingtonu so se zbrali protestniki, ki podpirajo ustvano obtožbo proti Trumpu. Foto: Reuters

Razprava trajala osem ur

Razprava, za katero je bilo predvidenih šest ur, je sicer trajala osem ur zaradi Trumpovih republikancev, ki so začeli ovirati postopek takoj na začetku s predlogom, da prenehajo postopek in se razidejo, ker le zapravljajo čas. Na glasovanju ta predlog ni bil sprejet, zavrnjenih je bilo tudi več drugih. Med njimi je bil predlog, da kongres uradno obsodi vse demokratske predsednike kongresnih odborov, ki so vodili preiskavo in postopke pred ustavno obtožbo.

Po dveh urah je predstavniški dom kongresa izglasoval pravila. Sledilo je branje dveh točk obtožnice v razširjeni obliki, ki Trumpa bremenita najprej zlorabe pooblastil, ker je izsiljeval Ukrajino, naj mu pomaga na naslednjih volitvah 2020. Druga točka zadeva oviranje dela kongresa, v tem primeru preiskave izsiljevanja Ukrajine.

Demokrati so ustavno obtožbo po treh letih pričakovanj in napovedi sprožili septembra, ko so izvedeli za izsiljevanje skupaj z javnostjo. Trump je takrat objavil prepis telefonskega pogovora z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, v katerem ga je prosil za "uslugo", preden nadaljujeta pogovor o pomoči Ukrajini proti Rusiji.

"Na žalost so dejstva o tem, da je predsednik zlorabil pooblastila za osebno politično korist in oviral kongres, jasna. V Ameriki ni nihče nad zakonom," je kolegom v pismu pred postopkom sporočila predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi.

"Predsednik dejansko znova in znova ogroža nacionalno varnost, kar so nam v zadnjih tednih dokazala pričanja vojaških herojev, uglednih diplomatov in domoljubnih javnih uslužbencev," je izpostavila predsednica predstavniškega doma. Foto: Reuters

Pelosijeva o monarhiji

Po branju obtožnice je imela Pelosijeva prvi govor, v katerem je Američane, predvsem pa svoje republikanske kolege, skušala spomniti, kaj pomeni koncept republike v primerjavi z monarhijo. Zagotovila je, da vlagajo ustavno obtožbo s težkim srcem, a jim Trump ni dal druge izbire. Če ne bodo potrdili ustavne obtožbe, bo takšno obnašanje nadaljeval, je menila.

Kongresnik iz Massachusettsa Jim McGovern je dejal, da odločajo o tem, ali bodo ZDA še naprej država, v kateri ni nihče nad zakonom, ali pa bodo postali dežela, ki jo vodijo ljudje, ki se obnašajo kot kralji ali kraljice, kot da zakoni zanje ne veljajo.

Republikanec iz Georgie Doug Collins, ki se je zelo izpostavljal v Trumpovo obrambo, je ponovil, da predsednik ni naredil nič narobe, da demokrati sprožajo ustavno obtožbo, ker se ga bojijo na volitvah novembra 2020 in ker menijo, da ga ne morejo premagati brez ustavne obtožbe. Američani so po njegovem mnenju dovolj pametni, da sprevidijo, kaj se dogaja.

Republikanka iz Arizone Debbie Lesko je dejala, da gre za najbolj nepošten, politično pristranski proces, kar jih je kadar koli doživela. "Nobenega dokaza ni, da je predsednik zagrešil kaj za ustavno obtožbo," je poudarila.

Protesti za odstavitev Trumpa

Na predvečer ustavne obtožbe so po vsej državi potekale demonstracije v prid odstavitve predsednika. Ljudje so se zbirali na javnih mestih in nosili transparente z gesli v obrambo ustave. Ni šlo za zelo množične demonstracije.

Najbolj goreči nasprotniki Trumpa zavzeto spremljajo postopek po tradicionalnih in družabnih medijih, večina Američanov pa se s tem ne obremenjuje. Nekaj sto najbolj zagretih se je v mrzlem vremenu sicer zbralo pred kongresno palačo in zahtevalo odstavitev predsednika.

Z ustavno obtožbo pa se zelo obremenjuje Trump, čeprav obenem zagotavlja, da mu bo to politično koristilo in zagotovilo ponovno izvolitev. "Si lahko zamislite, da me bo radikalna levica, demokrati, ki nič ne delajo, ustavno obtožila, češrav nič nisem storil narobe! Grozno," je med drugim tvitnil Trump. V torek je sicer Pelosijevi poslal šest strani dolgo pismo, v katerem se priduša, da z njim delajo slabše, kot so nekoč delali s čarovnicami.