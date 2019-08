Trump je v El Pasu tolažil žrtve in priče nedavnega strelskega napada, njegov obisk pa je spremljala množica protestnikov. Foto: AP

ZDA sta konec tedna pretresla dva strelska pohoda. V El Pasu tik ob meji z Mehiko je do priseljencev sovražni 21-letnik v nakupovalnem središču ubil 13 ljudi. 13 ur pozneje je iz neznanega vzroka strelec v Daytonu v Ohiu ubil devet ljudi.

Trump je z ženo Melanio obiskal obe mesti. Pred odhodom je v Washingtonu dejal: "Skrbi me porast skupin, ki sejejo sovraštvo, pa naj gre za tiste, ki verjamejo v nadvlado bele rase ali kakršno koli drugo nadvlado." V Daytonu je množica ob njegovem obisku kričala: "Naredi kaj!", v El Pasu pa so ga pričakali napisi "Trump je rasist", "Ljubezen nad sovraštvom", "Tukaj nisi dobrodošel" in "Pošljite ga nazaj". Njegovo kolono so spremljali napisi "Rasist, pojdi domov".

Ob vrnitvi v Belo hišo je dejal, da je imel 'čudovit dan'. Foto: AP

Prvi par obiskal ranjence in reševalce

V El Pasu je srečanje s predsednikom zavrnila demokratska kongresnica Veronica Escobar, ki je pojasnila, da so njegove "rasistične in sovražne besede in dejanja njeni skupnosti in državi prizadejale veliko bolečine. Tukaj ni dobrodošel," je bila jasna.

Prvi par je v bolnišnici obiskal ranjene v napadu in reševalce, ki so bili prvi na kraju streljanja, nista pa dajala izjav. Trump je ob vrnitvi v Belo hišo le tvitnil, da je "imel čudovit dan", in bil znova kritičen do novinarjev. Ocenil je, da si mediji lažnih novic znova na vso moč prizadevajo, da bi ga omalovaževali, a jim ni uspelo. "Ljubezen, spoštovanje in entuziazem so bili prisotni, in vsi so jih lahko opazili," je dejal.

Zločin iz sovraštva?

Pokol v pretežno hispanskem El Pasu oblasti preiskujejo kot zločin iz sovraštva, saj naj bi 21-letni strelec pred napadom na neki spletni strani objavil "beli manifest", v katerem je zapisal, da je napad "odgovor na hispansko invazijo Teksasa".

Pred Trumpovim prihodom je v mestu potekal shod "Močni El Paso", na katerem je demokratski predsedniški kandidat, domačin Beto O'Rourke, Trumpa obtožil, da obrekuje in ponižuje priseljence ter da je "navdihnil" tragedijo s svojim rasizmom. Oglasil se je tudi vodilni demokratski predsedniški kandidat Joe Biden, ki je dejal, da Trump "neti ogenj bele nadvlade".

Tudi v Daytonu v Ohiu predtem je nekaj sto ljudi protestiralo in obtožilo Trumpa, da je kriv za pokole zaradi svoje eksplozivne retorike, ki povečuje rasne in politične delitve v ZDA.