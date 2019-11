Foto: Reuters

Policija je prijela 169 ljudi. Skupno je bilo v nasilju po spornih volitvah ubitih že 150 ljudi, več kot 400 pa je bilo ranjenih.

Do izgredov je prišlo v mestu Cochabamba, protestirali pa so predvsem pridelovalci koke, ki podpirajo Moralesa. Skušali so oditi v prestolnico La Paz na proteste v podporo Moralesu, a sta jim policija in vojska to preprečili z blokado na mostu iz mesta, zato je prišlo do spopadov, v katerih je bilo uporabljeno tudi strelno orožje. Uporabili naj bi ga obe strani, ubiti pa so bili le kmetje.



Privrženci Moralesa sicer skušajo z različnimi blokadami ohromiti življenje v državi, vendar je začasna predsednica Jeanine Añez že opozorila, da tega ne bodo dopustili in da bodo uporabili "vsa z ustavo dovoljena sredstva". Dejala je še, da so med protestniki tudi "elementi iz tujine".

Foto: Reuters

Med njimi naj bi bili predvsem Venezuelci, ki naj bi skušali organizirati proteste proti prehodni vladi. Prijeli so tudi devet Venezuelcev, pri katerih so našli orožje, je sporočila nova zunanja ministrica Karen Longaric. Dodala je še, da so odredili izgon vse venezuelskih diplomatov, ker naj bi se vmešavali v notranje zadeve Bolivije. Enako so odredili izgon več zdravnikov iz Kube.

Añezova grozi Moralesu



Levičarski bolivijski predsednik Morales je bil sicer velik zaveznik venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki se doma prav tako sooča z uporom opozicije. Añezova jepo drugi strani podprla opozicijskega voditelja Juana Guaidoja.

Morales je bil prejšnji teden po več tednih protestov zaradi spornih volitev prisiljen v odstop in umik v izgnanstvo v Mehiki, to pa je potem označil za državni udar opozicije. Pri tem ga je odločno podprl predvsem Madurov režim v Caracasu, podprli pa so ga tudi na Kubi.

Po odhodu Moralesa iz države so v državi izbruhnili protesti njegovih privržencev, ki ga pozivajo, naj se vrne. To napoveduje tudi sam, vendar zaenkrat ostaja v Mehiki.



Ga je pa medtem Añezova opozorila, da bi moral, če se bo vrnil, "odgovarjati pravici". "Gre za kršenje volilnih pravil. In so tudi številni očitki korupcije v njegovi vladi," je dejala Añezova.