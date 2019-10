Frančišek se je v Vatikanu srečal z več pripadniki amazonskih staroselskih skupnosti. Foto: Reuters

V Vatikanu se končuje tritedenska izredna škofovska sinoda o Amazoniji, na kateri so med drugim govorili o posvečevanju poročenih moških in okoljskih problemih na območju. Uradno se bo končala z nedeljsko mašo, v soboto pa so že predstavili končno poročilo, v katerem so se škofje zavzeli, da bi lahko bili tudi poročeni moški, ki živijo v odmaknjeih predelih Amazonije, posvečeni v duhovniški poklic. Na območju Amazonije namreč zelo primanjkuje duhovnikov, zato je papež Frančišek že pred sinodo v delovnem dokumentu predlagal, da bi pomanjkanje duhovnikov reševali s posvečevanjem "preizkušenih" ovdovelih ali poročenih moških (latinsko viri probati), ki so se izkazali v svojem življenju in bi želeli postati duhovniki.

S to spremembo bodo lahko katoliki v Amazoniji pogosteje obiskovali mašo in prejemali zakramente. V kar 85 odstotkih amazonskih vasi namreč maše ne darujejo vsak teden. Odločitev so podprli mnogi južnoameriški škofje, najbolj konservativna struja pa mu nasprotuje.

Ta predlog, ki predstavlja veliko spremembo v tradicionalni zavezanosti Cerkve celibatu, so škofje sprejeli s 128 glasovi za in 41 proti. Sinoda sicer ne sprejema zavezujočih sklepov, pripravi le končno poročilo za papeža, ki predstavlja temelj za prihodnje odločitve. Tokratno poročilo ima kar 120 strani.

Ženskam uradne službe v Cerkvi?

Na papeževo mizo bo prišel tudi predlog, da bi ženskam v Amazoniji omogočili uradne (cerkvene) službe. Še vedno sicer ne bi mogle darovati maše, lahko pa bi učile v imenu Cerkve, opravljale krst, cerkvene poroke in pogreb ter z dovoljenjem škofa tudi vodile župnijo. O možnosti, da bi ženske lahko postale duhovnice, v končnem poročilu ni govora. Papež je v zadnjem govoru na sinodi dejal: "Še vedno nismo popolnoma dojeli pomembnosti žensk v Cerkvi." Papež bo ustanovil tudi posebno komisijo, ki bo preučila vlogo žensk v zgodnjih stoletjih katoliške cerkve.

Razpravljali so tudi o izkoriščanju narave v Amazoniji, vključno z nedavnimi požari v amazonskem pragozdu.