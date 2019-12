Med žrtvami je šest otrok, petim je uspelo pobegniti. Foto: EPA

Najeti morilec narkokartela je prejšnji mesec v zvezni državi Sonora ustrelil devet pripadnikov mormonske družine LeBaron, s tem pa sprožil ogorčenje tako v Mehiki kot v ZDA.

Več mehiških medijev je poročalo, da so oblasti aretirale Fidela Alejandra Villegasa, policijskega načelnika mesta Janos, ki leži v sosednji zvezni državi Chihuahua.

Sumijo ga, da je bil vpleten v zločin in da ima povezave z organiziranim kriminalom, a podrobnosti njegove domnevne vloge niso znane.

Predstavnik zveznih oblasti je potrdil Villegasovo aretacijo, ki sledi aretacijam še drugih osumljencev, priprtih v sklopu preiskave.

Mehiške oblasti menijo, da so bile ženske in otroci ubiti, ko so se znašli sredi spora med tamkajšnjimi narkokarteli, ki se borijo za nadzor nad območjem.

Pod pritiskom administracije Donalda Trumpa je mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador pri primeru zaprosil za pomoč ZDA in FBI.