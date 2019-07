Decembra bo usmrčenih pet zapornikov. Foto: Reuters

"Kongres je izrecno dovolil smrtno kazen z zakonodajo, ki so jo sprejeli predstavniki v obeh domovih kongresa in podpisal predsednik. Žrtvam zločinov in njihovim družinam dolgujemo izvajanje kazni, ki jih določa naš pravosodni sistem," je v izjavi sporočil pravosodni minister William Barr.

Izvrševanje smrtnih kazni na zvezni ravni je bilo v ZDA redko. Od leta 1988, ko je vrhovno sodišče ZDA obnovilo smrtno kazen, so izvedli tri. Nazadnje so leta 2003 usmrtili moškega, ki je ugrabil, posilil in ubil vojakinjo. Nato so zaradi težav s sredstvom za usmrtitev z injekcijo in spremljajočih sporov za 16 let prenehali z usmrtitvami na zvezni ravni.

Smrtno kazen sicer v ZDA dovoljujejo v 30 zveznih državah, vendar so v štirih izmed njih guvernerji izdali moratorije za smrtno kazen, Guardian navaja podatke informacijskega centra za smrtno kazen (DPIC). Dvajset zveznih držav je smrtno kazen odpravilo ali razveljavilo, nazadnje maja letos New Hampshire.

Največ usmrtitev po letu 1976 so izvedli v Teksasu (561), sledita Virginia (113) in Oklahoma (112), poroča BBC. Letno število usmrtitev je sicer med letoma 1998 in 2018 padlo z 295 na 43. Podpora smrtni kazni je v ameriškem javnem mnenju precej padla v 90. letih.

"Žrtvam dolgujemo izvrševanje smrtne kazni," meni minister Barr. Foto: Reuters

Pentobarbital namesto koktajla

14 zveznih držav, med njimi Georgia, Misuri in Teksas, je v zadnjih letih smrtonosni "koktajl" iz treh kemikalij zaradi pomanjkanja substanc in odpovedi dobaviteljev iz tujine zamenjalo z eno samo drogo – pentobarbital. Od leta 2010 so s pentobarbitalom izvedli več kot 200 usmrtitev. S to snovjo bodo usmrtitve izvajali tudi v prihodnje.

Zdajšnji predsednik Donald Trump je na začetku predsednikovanja pozval k izvajanju usmrtitev za preprodajalce drog in strelske napadalce. Nekdanji pravosodni minister Jeff Sessions je nato v sklopu boja proti opioidni krizi marca lani zvezne tožilce pozval k obsojanju preprodajalcev in tihotapcev drog na smrtno kazen.

Maja je pravosodni urad za pravne nasvete razglasil, da uprava ZDA za hrano in zdravila (FDA) nima pristojnosti nad regulacijo sredstev za usmrčevanje z injekcijo, kar je odprlo pot za ponovno uvedbo smrtne kazni.

Pentonbarbital ponekod uporabljajo tudi za evtanazijo živali. Foto: Reuters

Guterres: Smrtne kazni ne bi smeli izvajati nikjer

Na ameriške oblasti so se zaradi obnovitve smrtne kazni usule kritike. "Zvezna vlada bi si morala prizadevati končati to brutalno in pogosto kruto kazen, ne pa zagovarjati njene vrnitve," je dejala demokratska predstavnica v senatnem odboru za pravosodje Dianne Feinstein. Senatorka Kamala Harris je smrtno kazen označila za "nemoralno in globoko napačno". Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je prek tiskovnega predstavnika sporočil, da smrtne kazni ne bi smeli izvajati nikjer.

Na smrt obsojenih 62 zapornikov

Na smrtno kazen je na zvezni ravni obsojenih 62 zapornikov, med njimi denimo Dzokhar Tsarnaev, ki je izvedel bombni napad na bostonskem maratonu leta 2013. Skupno na usmrtitev v posameznih zveznih državah čaka 2.673 zapornikov, še navaja BBC.

Pravosodno ministrstvo usmrtitve prvih petih zapornikov načrtuje za december. Kot prvega bodo usmrtili "belega supremacista" Daniela Lewisa Leeja, ki je umoril tričlansko družino z osemletno deklico, nato pa še Lezmonda Mitchella, krivega okrutnega umora 63-letnice in njene vnukinje, Wesleyja Iro Purkeya, ki je posilil in umoril najstnico, Alfreda Bourgeoisa, ki je posilil in do smrti pretepel svojo dvoletno hčer, ter Dustina Leeja Honkena, ki je ustrelil pet ljudi, med njimi dva otroka.