Republikanci so s prenosnimi telefoni v rokah zasedli prostore, kjer je bilo predvideno zaslišanje. Foto: Reuters

Odbor za obveščevalne dejavnosti je želel za zaprtimi vrati zaslišati Lauro Cooper, uradnico Pentagona, pristojno za Ukrajino, Rusijo in Evrazijo. Zaslišanje je preprečila skupina okoli 20 republikanskih predstavnikov, ki se je prerinila mimo kongresne policije in vstopila v dvorano s prenosnimi telefoni.

Ameriški predsednik je ta teden svojo republikansko stranko pozval, naj bo "neizprosna in se bori zanj". Okoli 20 republikancev je sledilo pozivu in vdrlo v dvorano, zaradi česar so morali po poročanju BBC-ja zaslišanje prestaviti za pet ur.

Prišlo je do besednih spopadov med republikanci in demokrati, ki so vdornike prijavili kongresni policiji - tudi zaradi prenosnih telefonov, saj elektronske naprave zaradi možnega prisluškovanja v prostorih niso dovoljene.

Trumpovi podporniki več ur niso želeli zapustiti prostorov, med časom malice pa so celo naročili pico, poroča BBC. Po posredovanju kongresne policije so se republikanci umaknili, zaslišanje pa se je začelo s peturno zamudo.

Vse večji pritisk na Trumpa po zaslišanju Taylorja

Demokrati, ki imajo večino v predstavniškem domu kongresa, Trumpa obtožajo, da je nezakonito izvajal pritisk na Ukrajino z namenom očrnitve predsedniškega protikandidata Joea Bidna. "Republikanski kolegi nočejo zaslišanj, ker so preplašeni zaradi tega, kar je diplomat Bill Taylor povedal v torek. Vedo, da bo prišlo na dan še več dejstev, ki v celoti bremenijo predsednika ZDA," je med drugim dejal demokratski kongresnik iz Kalifornije Ted Lieu.

Vršilec dolžnosti ameriškega veleposlanika v Ukrajini Bill Taylor je v torek šokiral kongresnike, ko je potrdil vse obtožbe, da je Trump pogojeval srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in vojaško pomoč Ukrajini z javno najavo preiskave, ki bi očrnila Bidna.

Zaslišanje Laure Cooper so prestavili za pet ur. Foto: Reuters

Zaslišanje Cooperjeve "manj dramatično"

Laura Cooper se je odzvala sodnemu pozivu in prišla na zaslišanje, kljub temu, da je obrambno ministrstvo (Pentagon) najavilo, da v preiskavi ne bo sodelovalo. Zasliševalci so po zaslišanju za New York Times povedali, da je bilo njeno pričevanje "manj dramatično in bolj tehnično" od Taylorjevega in podalo bolj zgoščen pogled na Trumpovo zadrževanje finančne pomoči Ukrajini. Kalifornijski demokrat in predsednik obveščevalnega odbora Adam Schiff se je zahvalil Cooperjeva za "njeno strokovnost in prihod ne glede na ovire", saj je Pentagon pred časom napovedal, da v preiskavi ne bo sodeloval.

Republikanci zahtevajo glasovanje o impičmentu

Republikance moti, da zaslišanja potekajo za zaprtimi vrati ter da pred začetkom zaslišanj ni bilo glasovanja o začetku postopka ustavne obtožbe oz. impičmenta predsednika Trumpa.

Demokrati zagotavljajo, da bodo vsa zaslišanja in vse podrobnosti predstavljene javnosti v celoti, ko se bo preiskava končala - in še pred glasovanjem o uvedbi postopka ustavne obtožbe.

Vdor republikancev spominja na dogodke iz leta 2000, ki jih je organiziral Trumpov prijatelj Roger Stone, da bi preprečil ponovno preštevanje glasovnic predsedniških volitev med republikancem Georgeom Bushem mlajšim in demokratom Alom Gorom.

Sodišče: Popolna imuniteta predsednika je absurdna

Republikanci med zasedanjem dvorane. Foto: Reuters

V povezavi s Trumpom trenutno poteka sodni proces zaradi slovite izjave iz meseca julija, da mu ustava dovoljuje početi, kar se mu zdi, dokler je predsednik ZDA. Izjavo trenutno preverjajo zvezni prizivni sodniki New Yorka zaradi tožbe tožilstva v Manhattnu, ki želi dostop do Trumpovih davčnih napovedi. Sodnik prve stopnje je argument o predsedniški popolni imuniteti že zavrnil, zdaj odločajo prizivni sodniki, na koncu bo odločalo vrhovno sodišče.

Trumpov odvetnik William Consovoy je šokiral prisotne v dvorani, ko je zatrdil, da ima predsednik popolno imuniteto pred vsakim pregonom za vsa kazniva dejanja, dokler je na položaju. Dejal je, da lahko Trump nekoga ustreli sredi belega dne pred pričami in ga ne morejo preganjati, dokler je na položaju. Sodnik prve stopnje je tak argument že zavrnil kot absurden.

Podobno obrambo skušata uporabiti tudi ukrajinska sodelavca Trumpovega odvetnika Rudyja Giulianija, ki sta se v sredo na zveznem sodišču v New Yorku izrekla za nedolžna obtožbe, da sta kršila zakon z nakazilom denarja za Trumpovo volilno kampanjo, česar kot tujca ne bi smela. Lev Parnas se želi sklicevati na izvršni privilegij in trdi, da ga ne morejo preganjati, ker je delal z Giulianijem, ta pa dela za Trumpa.

Ob vsem dogajanju podpora Trumpu pada

Zaradi vsega tega dogajanja in tudi zaradi umika ameriške vojske iz Sirije Trump izgublja javno podporo, hkrati pa raste podpora ustavni obtožbi oz. impičmentu. Anketa Quinnipiac kaže, da Trumpovo delo podpira 38 odstotkov Američanov. Podpora ustavni obtožbi je od preteklega tedna v tej anketi narasla z 51 na 55 odstotkov, nasprotovanje pa je usahnilo s 45 na 43 odstotkov. Republikanci so večinoma proti ustavni obtožbi (88 odstotkov proti in deset za), demokrati so večinoma za (93 odstotkov proti sedem), glavni pa so neodvisni volivci, pri katerih je podpora ustavni obtožbi od preteklega tedna narasla s 50 na 58 odstotkov.