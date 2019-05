Bill de Blasio je eden izmed več kot 20 demokratov, ki so napovedali boj za Belo hišo. Foto: EPA

V videosporočilu je dodal, da je "nastopil čas, da se da večji poudarek delavcem". Predvolilno kampanjo bo začel konec tedna v Iowi in Južni Karolini. New York bo v času njegove odsotnosti zaradi kampanje vodil prvi namestnik župana Dean Fuleihan.

58-letni de Blasio je leta 2013 osvojil newyorške županske volitve, ker je moral demokratski kongresnik Anthony Weiner v zapor zaradi zapeljevanja mladoletnic po spletu. Drugi mandat pa si je zagotovil, ker New Yorku vlada demokratska stranka, katere vodstvo ga je podprlo, ker ni bilo prave alternative. Skupaj z guvernerjem Andrewom Cuomom pa med meščani ne uživata podpore predvsem zaradi katastrofalnega stanja infrastrukture.

Nima veliko podpore

Newyorški župan se je za vstop v kampanjo odločil, čeprav mu ankete ne kažejo najbolje niti med someščani. Aprilska anketa univerze Quinnipiac ugotavlja, da mu vstop v predsedniško kampanjo odsvetuje 76 odstotkov volivcev mesta New York. Po drugi strani pa v gneči več kot 20 kandidatov za demokratsko nominacijo, ki bolj ali manj zagovarjajo isto politiko, nima česa izgubiti.

Nasprotniki mu bodo sicer zelo verjetno očitali obljubo iz leta 2017, da namerava v primeru zmage dokončati štiri leta drugega županskega mandata. Ta mu poteče decembra 2021.

V prednosti Biden

V demokratski stranki ima trenutno največjo podporo nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden. Zadnja anketa Quinnipiaca kaže, da je v ključni zvezni državi Pensilvaniji v prednosti pred predsednikom Donaldom Trumpom za več kot deset odstotnih točk. Množica demokratskih kandidatov trenutno računa ali upa na to, da Bidnu kaj spodleti in se bodo lahko zagnali proti vrhu. Na drugem mestu po javnomnenjski podpori je Bernie Sanders, na tretjem pa Elizabeth Warren.

Za predsednika se je do zdaj potegoval le en aktualni župan New Yorka, to je bil demokrat John Lindsay, ki pa leta 1972 ni bil uspešen.