V petek so ZDA in Gvatemala podpisale dogovor, po katerem bodo morali prebežniki iz Hondurasa in Salvadorja, ki proti ZDA potujejo čez Gvatemalo, najprej v tej državi zaprositi za azil, ne pa samo prečkati Gvatemale in skušati vstopiti v ZDA. Gvatemala je od Trumpa v zameno za podpis sporazuma dobila povečano število vizumov za začasne kmetijske delavce. Ministrstvo za delo Gvatemale je napovedalo, da bo v naslednjih dneh začelo izdajati delovne vizume, s katerimi bodo Gvatemalci zakonito potovali v ZDA in ne bodo žrtve kriminalnih organizacij.

Trump napoveduje podoben sporazum s Hondurasom in Salvadorjem, kar bi težave s prebežniki v ZDA praktično odpravilo.