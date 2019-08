Policisti so racijo izvedli v petih tovarnah. Foto: Reuters

Racija, ki so jo načrtovali nekaj mesecev, je potekala v petih tovarnah, ki so jih policisti obkolili, ljudem natikali plastične lisice in jih z avtobusi peljali do vojaškega hangarja, kjer so preverjali njihov priseljenski status. Nekateri delavci so skušali pobegniti, a so jih policisti ujeli.



Za zaprtimi starši so ostali mladoletni otroci, ki se bodo morali znajti po svoje. Racija je potekala na prvi dan pouka po poletnih počitnicah. V mestu Forest se po poročanju lokalnih medijev otroci aretiranih staršev niso mogli vrniti domov in so morali prespati v lokalni telovadnici.



"Potrebujem mojega očeta ob sebi, moj očeni storil ničesar napačnega, ni zločinec," je v solzah dejal 11-letna Magdalena Gómez Gregorio.



"Na dan, ko iščemo enotnost, je Trump dovolil razbitje številnih družin in skupnosti," je v odzivu opozorila izvršna direktorica Koalicije za človekove pravice imigrantov Angelica Salas.



Največja mladinska organizacija za pravice priseljencev v ZDA United We Dream (Skupaj sanjamo) je racijo označila za dejanje belskega supremacizma in da je za tarčo namerno izbrala majhno mesto, ki ima malo možnosti za zaščito, poroča Guardian.



"Nocoj bo šlo stotine otrok spat ločenih od njihovih družin, pri čemer ne bodo vedeli, kdaj oziroma ali sploh se bodo z njimi spet združili. To je teroristično dejanje," so sporočili v organizaciji.



Racija po napadu na Latinskoameričane



Do operacije, po poročanju Guardiana največja takšna v najmanj 10 letih, je prišlo le nekaj ur pred obiskom predsednika Donalda Trumpa v v El Pasu v Teksasu, kjer je strelec v soboto pobil 22 ljudi, svoje dejanje pa je utemeljeval, češ da želi braniti ZDA pred "invazijo" Latinskoameričanov. Domnevni strelčev manifest je zelo podoben Trumpovi protipriseljenski retoriki.



Misisippi je peta največja proizvajalka perutnine v ZDA. V tovarnah delajo priseljenci, zakoniti ali nezakoniti, ki delo opravljajo za majhno plačilo.



Ob delavcih bodo menda kaznovane tudi tovarne, ki so jih zaposlile, kar pomeni, da jih bo nekaj zaradi pomanjkanja delavcev in kazni propadlo.