Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je nova pravila predlagala že marca 2018. Foto: EPA

Prosilci bodo morali navesti elektronske naslove in telefonske številke, ki so jih uporabljali v zadnjih petih letih, poroča BBC. Med drugim bodo morali prosilci navesti tudi, ali je bil kakšen njihov sorodnik vpleten v teroristične dejavnosti.

Z dodatnimi informacijami naj bi ameriške oblasti zagotovile boljšo preverljivost identitete prosilcev za azil ter s tem boljšo varnost v državi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Doslej so morali prosilci za ameriški vizum podatke o profilih na družbenih omrežjih in elektronskih naslovih oddati le, če so bili pred tem na območjih pod nadzorom terorističnih skupin. Vsako leto v takšno kategorijo zapade okoli 65.000 prosilcev, poroča Independent.

Odslej pa bodo nova pravila veljala za skoraj vse od skupno 14,7 milijona tistih, ki bodo vsako leto zaprosili za nepriseljenski vizum, ob tem pa še za okoli 710.000 ljudi, ki zaprosijo za priseljenski vizum. Izjema bodo določene vrste diplomatskih potnih listov.

Organizacije za državljanske pravice so ukrepu nasprotovale. Opozarjajo, da ni dokazov, da je takšno nadziranje učinkovito ali pošteno. Prav tako naj ne bi bilo jasno, kako bo vlada te podatke uporabila.

Slovenski državljani ne potrebujejo vizuma

Slovenski državljani sicer za potovanje v ZDA ne potrebujejo vizuma, saj je Slovenija članica programa Visa Waiver. Podatke za vstop brez vizuma državljani Slovenije posredujejo prek elektronskega sistema za avtorizacijo potovanja (Esta).