Žvižgači pravijo, da je v posle neposredno vključen ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Reuters

Odbor je uvedel preiskavo v zvezi z navedbami žvižgačev iz Bele hiše glede načrta za gradnjo jedrskih reaktorjev po vsej Savdski Arabiji. Imajo izpovedi prič, elektronsko pošto in druge dokumente o tem, kako so določeni uslužbenci Bele hiše redno opozarjali na to, da nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn in njegovi sodelavci s Savdijci delijo več podatkov o jedrski tehnologiji, kot bi bilo treba, če gre le za energijo. Takšno delovanje sproža vprašanja o morebitnih kršitvah zakonov, ki prepovedujejo predajo tehnologije jedrskega orožja tujim državam, piše STA.

Po navedbah žvižgačev gre za širjenje jedrskega orožja, s čimer bi destabilizirali Bližnji vzhod. Poročilo temelji na dokumentih, ki prikazujejo komunikacijo med uradniki administracije Donalda Trumpa in upravami podjetij z jedrsko tehnologijo. Poročilo navaja, da v ZDA močni zasebni komercialni interesi agresivno pritiskajo na prenos znanja jedrske tehnologije v Savdsko Arabijo. S tem bi podjetja lahko zaslužila milijarde dolarjev, poroča BBC. Bela hiša se na poročilo še ni odzvala.

Posledica oborožitvena vojna v regiji?

Ameriški predsednik se je 12. februarja v Beli hiši sestal z razvijalci jedrske energije, da bi razpravljali o gradnji obratov v državah Bližnjega vzhoda, vključno s Savdsko Arabijo. Svetovalec Bele hiše, Trumpov zet Jared Kushner, se medtem odpravlja na Bližnji vzhod, kjer bo razpravljal o gospodarskem delu mirovnega načrta Trumpove administracije. V poročilu je predstavljen časovni razpored dogodkov, navaja pa tudi imena, ki naj bi bila vpletena v zadevo, vključno z ministrom za energetiko Rickom Perryjem, Kushnerjem in Flynnom.

Savdska Arabija želi z jedrsko tehnologijo povečati svoje energetske vire in reševati vse večje potrebe po energiji. Kot dodajajo ameriški mediji, se s tem povečuje nevarnost Irana, ki razvija jedrsko tehnologijo. Trump tako ali tako Riad razume kot protiutež Teheranu in obenem stranko za nakup ameriškega orožja. Kritiki opozarjajo, da bo možnost dostopa Savdske Arabije do ameriške jedrske tehnologije na nestabilnem območju povzročila nevarno oborožitveno vojno.

Poročilo navaja, da bodo s preiskavo skušali ugotoviti, ali je administracija predsednika delovala v interesu nacionalne varnosti ZDA, ali je raje služila tistim, ki bodo imeli pri tem finančno korist.