Ameriške oblasti na mejah zaslišujejo ljudi zgolj zato, ker so iranskega rodu. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA

Iran je namreč po atentatu na Kasema Solejmanija v Bagdadu zagrozil s povračilnimi ukrepi.

Svet za ameriško-islamske odnose (CAIR) iz države Washington poroča, da so konec preteklega tedna na mejnem prehodu s Kanado v mestu Blaine več ur zadrževali več kot 60 ljudi iranskega rodu in jih zasliševali o tem, kaj menijo o odnosih med državama.

Pri tem se CAIR sklicuje na vir v Službi za carino in mejno varnost ZDA, ki je potrdil, da je direktiva, naj zadržijo in dodatno zaslišijo vsakega človeka iranskega rodu ne glede na državljanstvo, prišla z ministrstva za domovinsko varnost ZDA.

Za zdaj oblasti na meji niso še nikogar aretirale ali mu preprečile vstopa v ZDA. Sam Sadr, kanadski državljan iz Vancouvra, je v soboto po poročanju portala Politico čakal in odgovarjal na vprašanja devet ur.

Sadr je bil rojen v Teheranu, v soboto zjutraj pa je skušal z družino obiskati Seattle, a so jih oblasti na meji izpustile šele zvečer. Sadr navaja, da je bilo neprijetno tudi nekaterim mejnim varnostnikom.

Ljudi iranskega rodu sprašujejo o tem, kje so se šolali, kje so delali, ali so bili v vojski, ali je z iransko vojsko povezan kdo v njihovi družini in podobno.

Svoj primer je v nedeljo na Twitterju opisal tudi ameriški zgodovinar iranskega rodu John Ghazvinian, ki se je vračal v New York z obiska v Egiptu. Pravi, da ni bil niti najmanj presenečen, ko so ga odpeljali v posebno sobo in ga vprašali, kaj meni o tem, kar se dogaja z Iranom.