Ameriška pomoč za zdaj še ni prišla do Venezuelcev. Foto: Reuters

"Sankcije smo uvedli proti uradnikom, ki so na čelu Madurovega varnostnega in obveščevalnega aparata, ki sistematično krši človekove pravice in zatira demokracijo, tudi z mučenji," je dejal ameriški finančni minister Steven Mnuchin.

Vlada predsednika Donalda Trumpa je ob tem napovedala, da bo še danes do Venezuele prispelo vojaško letalo z 200 tonami humanitarne pomoči. Ni sicer jasno, kako bo pomoč prišla čez mejo, ki jo nadzira vojska na strani predsednika Nicolasa Madura. Ta pomoč zavrača, saj jo je označil za provokacijo. ZDA Madura ne priznavajo več kot predsednika, ampak Juana Guaidoja, ki se je sam razglasil za začasnega predsednika države. Guaidója je do zdaj priznalo že več kot 40 držav.

Guaidó pa nima nadzora nad vojsko in policijo, zato ni jasno, kako bo ameriška pomoč, ki jo bo vojaško letalo dostavilo v Kolumbijo pri meji z Venezuelo, prišla do prebivalstva Venezuele. Nekaj pomoči so ZDA in Kolumbija v obmejno mesto Cucuta dostavile že prejšnji teden, a čaka v skladiščih.